Patru tineri s-au luat la bătaie pe o stradă din Ploiești, chiar în fața sediului Jandarmeriei

Scandalul a izbucnit vineri noapte, în jurul orelor 22:00, în zona de Vest a Municipiului Ploiești, unde patru bărbați s-au luat la bătaie în stradă.

Tinerii s-au alergat printre blocurile de pe Șoseaua Vestului, din Ploiești, apoi, s-au îmbrâncit și încăierat în fața sediului Inspectoratului Județean de Jandarmi din Prahova.

Jandarmi au intervenit promt și au aplanat confilictul iscat de cei patru bărbați.

"În data de 11.09.2020, in jurul orelor 22.10, un echipaj de jandarmi aflat in exercitarea atributiunilor de serviciu a intervenit in zona de vest a municipiului Ploiești la intersectia străzilor șoseaua Vestului cu Gh. Grigore Cantacuzino pentru aplanarea unei altercații iscată pe fondul unui conflict spontan intre mai multi tineri care se loveau reciproc.

Jandarmii au intervenit prompt, au aplanat conflictul si au identificat faptuitorii, întocmind în cauza acte de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “Loviri sau alte violente”, în conformitate cu prevederile art.193, Cod Penal. Persoanele implicate în conflict, împreună cu documentele de sesizare, au fost predate organelor de urmărire penală, pentru continuarea cercetărilor", se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.