Poligonul Cincu, transformat într-un "teatru de operațiuni realist". 800 de militari din 9 state participă la exerciţiul Eagle Sperhead

1 minut de citit Publicat la 08:31 22 Apr 2026 Modificat la 08:32 22 Apr 2026

800 de militari din 9 state participă la exerciţiul Eagle Sperhead.

MApN a anunţat, miercuri, că Grupul de Luptă al NATO în România organizează un exerciţiu de şase zile în poligonul Cincu, la care vor participa peste 800 de militari din 9 state aliate. "Scopul: Testarea capacității de reacție rapidă și creșterea interoperabilității într-un scenariu de luptă ultra-realist", a transmis MApN.

"Grupul de Luptă al NATO în România a dat startul exercițiului EAGLE SPEARHEAD. Timp de aproape o săptămână, peste 800 de militari din 9 state aliate, inclusiv România, transformă poligonul Cincu într-un teatru de operațiuni realist.

Antrenamente la intensitate ridicată. 6 zile de manevre complexe care integrează tancuri Leclerc, grupări de drone, infanterie, artilerie și geniu.

Scopul: Testarea capacității de reacție rapidă și creșterea interoperabilității într-un scenariu de luptă ultra-realist. Descurajare prin antrenament dur", a comunicat MApN.