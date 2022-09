Poliţia caută noi victime ale preotului Visarion Alexa, după ce și alte femei s-au plâns pe rețelele sociale că au fost agresate

Preotul Visarion Alexa a fost nevoit să meargă astăzi la o altă secţie de poliţie decât cea de care aparţine pentru a semna controlul judiciar impus de instanţă.

Asta pentru că sediul de poliţie din localitatea giurgiuveană Joiţa era închis deoarece nu erau suficienţi poliţişti. Părintele a mers însă la o altă secţie de poliţie din Bolintin Vale, acolo unde a semnat controlul judiciar.

Între timp, autorităţile fac demersuri pentru a identifica şi alte femei care au fost agresate sexual de preotul Visarion Alexa.

Pe reţelele de socializare au apărut mesaje ale unor femei care susţin că au fost şi ele, la rândul lor, victime ale părintelui, însă până în acest moment poliţiştii nu au primit alte plângeri.

"Îmi mai trimitea când și când ursuleți cu inimioare"

"Pr. Visarion Alexa m-a contactat prima dată în timpul campaniei dinaintea referendumului "pentru familie". Zicea dânsul că vrea să mă invite la biserică să dezbatem. Am acceptat, sigur. Câțiva jurnaliști independenți au zis că ar fi și ei interesați să participe.", a scris Ana Glavce, pe Facebook.

"Întâlnirea nu a avut loc, chit că am postat câteva reminder-uri.

Am mai primit ulterior câteva mesaje de la domnia sa - versete, pilde. Am răspuns, când am răspuns, politicos - întotdeauna folosind pronumele de politețe.

Dl pr. îmi mai trimitea când și când ursuleți cu inimioare care la un moment dat au încetat. Orice femeie matură din România știe că atunci când primește ursuleți cu inimioare trebuie să fie sobră și laconică.

Ce vreau să zic e că scandalul nu mă miră foarte tare.

PS. am dovezi și cu reminder-urile și cu ursuleții cu inimioare. Deci save your breath dacă vreți să mă convingeți că a fost imaginația mea."

A doua victimă a părintelui Visarion Alexa | Mărturia cutremurătoare a femeii: ”Mi-a spus că așa îmbrățișează părintele”

Încă o victimă a părintelui Visarion Alexa a făcut mărturii cutremurătoare despre abuzul la care a fost supusă în timpul unei spovedanii, potrivit unui mesaj publicat pe o rețea de socializare.

”Și eu am trecut prin chilia părintelui Alexa. Sunt una dintre victime. La mine abuzul a fost viol, aș putea spune. Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie.

Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament (regele David) și "dragostea" față de aproape.

Am reclamat, dar preotul respectiv mi-a spus că așa îmbrățișează părintele. Așa cum? Cu pantalonii desfăcuți?

M-am închis în mine, nu am mai mers să mă spovedesc.

Doar foarte puțini au știut, că nimeni nu m-ar fi crezut”, a povestit femeia care a cerut să îi fie păstrat anonimatul.

Părintele Visarion Alexa, reţinut de Poliţia Capitalei după ce o femeie l-a acuzat că a agresat-o la spovedanie

Părintele Visarion Alexa a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti, după ce o femeie l-a acuzat că ar fi agresat-o în timp ce se spovedea.

În urmă cu o lună, femeia în vârstă de 37 de ani a mers la Poliţie şi a depus o plângere împotriva părintelui Visarion Alexa, parohul parohul Bisericii "Pogorârea Sfântului Duh" – Militari.

Tânăra le-a povestit poliţiştilor că în timpul unei spovedanii, părintele ar fi încercat să o agreseze sexual.

Părintele a fost audiat de poliţişti şi reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de agresiune sexuală. Potrivit unor surse, în faţa anchetatorilor, preotul a recunoscut acuzaţia.