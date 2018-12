Politicienii le urează pe Facebook 'La Mulţi Ani' românilor

Sănătate, împliniri şi gânduri bune sunt urările de An Nou făcute de politicieni, luni, în ultima zi din 2018.



* Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le urează românilor "un an cu sănătate şi cu multe împliniri".



"Oameni frumoşi, La mulţi ani! Să păşim în 2019 cu credinţă în suflete şi cu determinarea de a fi mai buni, mai optimişti, mai îngăduitori! Un an cu sănătate şi cu multe împliniri vă doresc!", a postat pe Facebook Carmen Dan.



* La final de 2018, vicepremierul Ana Birchall le mulţumeşte prietenilor virtuali "pentru încurajările, sfaturile, criticile şi sugestiile" din acest an.



"La trecerea dintre ani, să păşim cu încredere luând cu noi numai lucrurile bune şi frumoase şi lăsând în urmă cele mai puţin bune din anul care trece. Fie ca Noul An să vă găsească sănătoşi, alături de cei dragi, iar Bunul Dumnezeu să vă dăruiască tot ce este mai bun şi mai frumos pentru voi şi pentru persoanele dragi vouă. La mulţi ani!" - este urarea transmisă de Birchall, pe Facebook.



* Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, spune că, "dacă în 2018 am privit cu mândrie şi recunoştinţă spre trecut şi i-am cinstit pe făuritorii României Mari, 2019 este anul în care privim spre viitorul european al ţării noastre, prin rolul major prilejuit de preluarea în premieră de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene".



"La cumpăna dintre doi ani istorici, România are nevoie de noi toţi. Iar mesajul meu către românii de pretutindeni este că oriunde v-aţi afla, orice aţi gândi şi aţi simţi despre ţara-mamă, România ne aşteaptă, ne iartă şi are răbdare să învăţăm să o iubim din nou. Fie ca Anul Centenar, pe care îl lăsăm în urmă, să ne fi reamintit lecţia iubirii de neam şi lecţia unităţii. Să ne fi reamintit că împreună suntem puternici, oriunde ne-am afla, că avem valori pretutindeni în lume şi că facem faţă oricărei provocări. Vă doresc un An nou fericit, cu multă linişte, sănătate şi putere de muncă! La mulţi ani, 2019!", a scris Intotero, pe reţeaua de socializare.



* Şi fostul vicepremier Gabriel Oprea transmite gânduri bune celor care i-au fost alături în 2018.



"Se încheie anul în care s-au împlinit 100 de ani de România. Centenarul trebuie să fie, pentru fiecare dintre noi, o lecţie, poate cea mai importantă lecţie. Este lecţia unităţii, a credinţei nestrămutate că România are viitor, a recunoştinţei faţă de eroii care ne-au lăsat moştenire nu doar o ţară, ci PATRIA! Pe care trebuie şi putem să o apărăm şi să o facem înfloritoare şi puternică! Centenarul ne-a învăţat că doi români înseamnă infinit mai mult decât unul singur şi că împreună putem fi un tot, o voce şi o inimă", a scris el pe pagina de socializare. "Urez tuturor românilor un an 2019 cu binecuvântări, cu belşug, cu reuşite, cu dorinţe împlinite, să aveţi lumină în case şi în suflete, familia şi prietenii să vă fie mereu aproape!

Îmi doresc foarte mult ca anul care vine să aducă românilor unitate, mai multă încredere în ei şi în ţara lor, pentru ca împreună să facem România puternică şi prosperă!", mai scrie între altele Oprea.