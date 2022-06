Un polițist a jefuit o casă de pariuri ca-n filme. Și-a pus cagula și a tăiat-o pe casieră

Decizia aparține Judecătoriei Targu Jiu și nu este definitivă.

Polițistul a jefuit o casă de pariuri sportive în luna februarie a acestui an și a acționat ca în filme.

A stat minute in șir in fata casei de pariuri, a urmărit momentul in care casiera a rămas singură, și-a pus o cagulă pe față și a acționat.

El avea asupra sa un cuțit cu care a tăiat-o pe casieră la mână. A sustras suma de 9.000 de lei și a fugit.

Câteva străzi mai departe, și-a dat cagula jos, un gest care a dus la identificarea lui ca autor al jafului.

Judecătorii i-au aplicat acum pedeapsa cu suspendare si l-au obligat si la muncă in folosul pentru o perioada de 80 de zile la Primarie sau la o școala.

Bărbatul are 24 de ani și era polițist la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice din Gorj.