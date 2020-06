Polițist în pijamale amenințat de un hoț prins în flagrant: 'Sun la Poliție!'

Mai mult, după ce l-a prins, polițistul în pijamale a fost amenințat de tâlhar cu... Poliția.

Povestea din Târgu Jiu a fost subiectul unei postări pe pagina de Facebook a Poliției Române.

"Cum să îți începi prima zi de concediu, ca polițist? Bogdan, colegul nostru din Târgu-Jiu, a fost trezit la propriu de țipetele unei femei, care ulterior, s-a dovedit a fi chiar vecina acestuia.

Bogdan povestește:

„Imediat am sărit din pat și m-am uitat pe geam, numai să văd cum un individ trăgea de geanta unei femei, pe care, în cele din urmă, a reușit să o smulgă. Am ieșit repede din casă…ce haine…ce încălțăminte, așa am fugit după el, în pijama.

L-am prins destul de repede, iar replica lui când l-am ajuns din urmă a fost monumentală!

Tâlharul: Sun la poliție!

Bogdan: Pai….sunt polițist!

Tâlharul: De ce?".



Cu așa replică completăm și noi: De meserie! Bogdan, ești confirmarea zicalei: Omul potrivit la locul potrivit!", se arată în postarea de pe Facebook.