Polițista din Buzău s-a împușcat cu un pistol ce trebuie predat la ieșirea din serviciu. Își avertizase soțul de ce va face

Cecilia Chiriță, polițista de doar 36 de ani, mamă a doi copii, s-a sinucis în propria casă, cu arma din dotare.

Luni dimineață Cecilia și-a dus copiii la școală și apoi, în loc să meargă la muncă, în tura de dimineață, polițista a revenit acasă și și-a pus capăt zilelor cu arma pe care o avea în dotare.

”Am auzit bubuiala, undeva până în ora 11, apoi am văzut mașina poliției și imediat am coborât. Afară deja era toată lumea și de la oameni am auzit că s-a împușcat fata asta. Păcat de tinerețea ei”, relatează o vecină.

Potrivit unor surse, luni dimineață, după ce a dus copiii la școală și a revenit acasă, Cecilia l-ar fi sunat pe soțul său ca să-l avertizeze că se împușcă.

”Cred eu că datorită soțului s-a omorât. Să nu fi fost vreo despărțire între ei. Scandaluri nu am auzit, sincer, dar se aud multe alte lucruri. O vedeam când duce copiii la școală, când îi aducea, o cunoșteam foarte bine pe ea”, a declarat un vecin al familiei Chiriță.

Surse oficiale din Mărăcineni au declarat pentru Adevărul că familia Chiriță începuse construcția unei case în comuna unde Cecilia își desfășura activitatea.

Totuși, sunt apropiați care susțin că tânăra polițistă nu ar mai fi suportat reproșurile soțului, care ar fi acuzat-o de infidelitate.

Cea mai recentă ceartă ar fi avut-o duminică seară, după ce tânăra a fost la o petrecere doar cu prietenele și a postat fotografii pe conturile de socializare.

Poliția buzoiană trebuie să afle de ce angajata lor, Cecilia Chiriță, avea arma de serviciu acasă. Fie polițista nu s-a prezentat la serviciu luni dimineață, 31 octombrie, ceea ce înseamnă că nu a predat arma la ieșirea din tura precedentă, fie că, Cecilia Chiriță a fost dimineață la serviciu, și-a luat arma și a plecat acasă.