Povestea emoţionantă a celei mai în vârstă mamă de gemeni din România. La 57 de ani, Carmen a adus pe lume o fetiţă şi un băieţel

Carmen, cea mai în vârstă mamă de gemeni din România, a mărturisit că s-a rugat la Fecioara Maria de la Medjugorje din Bosnia-Herțegovina pentru ca cele două minuni să apară în viaţa ei. Sursa foto: Antena 3 CNN

La 57 de ani, o femeie din Baia Mare a devenit cea mai în vârstă mamă de gemeni din România. Carmen a adus pe lume o fetiţă şi un băieţel – ambii sunt perfect sănătoşi. Ea şi partenerul său, cu 22 de ani mai tânăr, şi-au îndeplinit visul de a deveni părinţi datorită unei proceduri de fertilizare in vitro, făcută în Grecia. Legea din România nu permite FIV după vârsta de 50 de ani.

Carmen a povestit într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN cum a fost momentul în care a aflat că este însărcinată cu gemeni. Visul de a deveni mamă a fost umbrit de o traumă: prima încercare de fertilizare in vitro s-a dovedit un eşec.

"A fost deosebit, deosebit a fost... prin faptul că încă nu știam că o să avem fetiță și băiat, și nu știam că vor fi doi. Și, în momentul în care am aflat că vor fi doi, am fost așa... ca să spun cinstit: un pic speriați, dar, în același timp, am spus că ne-a fericit Dumnezeu. Prima a eșuat, prima încercare și, pe urmă, prin mai multă credință... trebuie să trebuie să subliniez treaba asta... am fost și ne-am rugat la Fecioara Maria la Medjugorje și a venit rezultat. (...). N-am avut nicio nicio temere că n-o să fie bine. Tot timpul am știut că o să fie bine", a declarat Carmen.

Gabriel, partenerul ei, are 35 de ani şi a fost extrem de emoţionant când a aflat despre sarcină.

"Drumul nu a fost tocmai ușor să zic... din pricina timpului care a fot alocat analizelor efectuate și așa mai departe... și deplasărilor pe pentru care a a trebui să le facem. După primul eșec, deja eram pesimist, nu... nu mai aveam aceeași încredere să zic așa. Şi, am văzut că deja apar două linii deja: pozitiv, pozitiv. Noi nu se poate, adică mai mă duc, mai mai fugit o tură la farmacii, am mai luat alte două teste de la alt brand. Mă, nu se poate, da am fost am fost într-adevăr", a povestit fericitul tătic pentru Antena 3 CNN.

Fiica şi fiul lui Carmen au venit pe lume în urma unei operaţii de cezariană, iar ea, la 57 de ani, a devenit cea mai în vârstă mamă de gemeni din ţara noastră.

"A adus pe lume, la termen: o naștere prin operație cezariană, doi bebelaşi. Este vorba despre o fetiță cu greutatea de 2.590 de grame; nota la naștere, 9/10 și un băiețel, cu greutatea de 2.400 de grame, având nota la naștere, de asemenea, 9/10, cu evoluție bună", a spus Gavrilă Timiş, şeful secţiei de Ginecologie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare.

"Suntem foarte mândri de ei, pentru că se descurcă excepțional până acuma. (...). Suntem mândră şi de mamă, care a fost foarte, foarte eroică", a precizat Margareta Pîrvănoiu, medic primar Pediatrie şi Neonatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.