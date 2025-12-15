Povestea pianistei Maria-Louisa van Staden, care, la doar 17 ani, a obţinut 115 premii naționale și internaționale. Sursa foto: Antena 3 CNN

Campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, merge mai departe şi prezintă povestea tinerei pianiste Maria-Louisa van Staden, care, la doar 17 ani, a obţinut 115 premii naționale și internaționale. Ea este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, la clasa profesoarei Raluca Iordachi, și a devenit deja un nume recunoscut pe scenele internaționale.

"Maria-Louisa van Staden elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, la clasa profesoarei Raluca Iordachi, și a devenit deja un nume recunoscut pe scenele internaționale. La doar 17 ani, are un palmares impresionant: peste 115 premii naționale și internaționale, dintre care 51 sunt trofee și premii I.

Ascensiunea ei a început devreme. La opt ani, cânta deja pe scena Royal Albert Hall din Londra, după ce câștigase premiul I la o competiție internațională. Era primul pas dintr-un traseu care avea să o ducă la Viena, Salzburg, Hamburg, Berlin, Bruxelles, Amsterdam, Roma, Paris și Varșovia. În România, a urcat pe scena Ateneului Român într-un recital cu casa închisă. Fiecare apariție a consolidat imaginea unui artist matur, dincolo de vârsta fragedă.

Admiterea la Schola Cantorum din Paris, una dintre cele mai prestigioase școli de muzică din lume, a fost o recunoaștere timpurie a valorii sale. A fost promovată direct în anul al doilea de studii și a obținut Diploma Superiore cu felicitările juriului internațional la 15 ani. A continuat cu un master în Virtuosité, absolvit cu succes în 2025, sub îndrumarea maestrului Maurizio Moretti.

În același an, 2025, a câștigat trei mari premii internaționale, inclusiv la 7th Vienna New Year’s Concert International Music Competition, unde a obținut premiul I pentru pian solo și pentru Concertul nr. 3 de Beethoven, interpretat cu orchestră. Distincția „Wiener Klassik Award” i-a fost acordată pentru cea mai bună interpretare a unui concert clasic vienez, o performanță notabilă în capitala mondială a muzicii clasice.

Maria a fost selectată și de maestrul Cristian Măcelaru pentru masterclassul din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” 2024, o validare venită din partea unuia dintre cei mai respectați dirijori români contemporani.

Anul anterior, pianista a fost desemnată „cea mai bună participantă” la Festivalul Stage4Kids din Hamburg, primind o invitație pentru un recital la Carnegie Hall din New York. Pentru orice muzician, această scenă simbolizează vârful consacrării internaționale.

Povestea ei continuă să inspire. Includerea în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, marchează recunoașterea unei cariere care abia începe, dar care deja definește excelența românească în muzică".