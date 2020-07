Povestea tânărului care a căzut în gol cinci etaje cu liftul. ”Mă gândeam în ce poziție să cad ca să îmi rup cât mai puține”

Florin s-a născut cu retinopatie. Ziua poate vedea umbre, dar când lumina scade din intensitate nu poate vedea nimic. Tânărul a povestit cu zâmbetul pe buze accidentul pe care l-a avut în urmă cu câteva luni, când a căzut în gol pe casa liftului.

Tânărul nevăzător a căzut în gol cinci etaje cu liftul

Florin a relatat că adesea se ghidează după niște semne atunci când folosește liftul. ”Merg cu mâna pe aici pe la margine și apăs pe buton. Dacă liftul nu face niciun sunet atunci iau degetele și trag un pic și dacă văd că ușa se mișcă înseamnă că liftul e pe etaj și trag de ușă. Ușa atunci era deschisă când am venit eu și când vezi că bagi mâna în ea clar că liftul era aici. Am deschis”, a spus el într-un interviu acordat Antena 3.

Povestea incredibilă de viață a unui nevăzător

Florin a supraviețuit accidentului teribil și își amintește cum a luptat pentru asta. ”Pentru mine căderea a durat între 30 de secunde și un minut. În timp ce cădeam am început să mă gândesc cum să cad, în ce poziție să cad ca să îmi rup cât mai puține. Mi-am pus mâinile așa în fața capului, ambele mâini în fața capului, ca să protejez cât pot de bine capul iar după am încercat să îmi dau tot aerul afară din plămâni.

Am făcut contact cu solul, am rămas fără respirație. Am scos telefonul din buzunar și am sunat pe pe prietena mea care dormea”

După o perioadă la terapie intensivă, Florin și-a revenit. ”Acum, pentru mine nimic nu mai este imposibil. Nimic, nimic, nimic”

Tânărul spune că dacă îți dorești cu adevărat să faci un lucru îl faci. ”Sunt convins că îl faci indiferent dacă te chinui sau nu”, a spus el.

Florin s-a născut în Târgoviște, dar locuiește acum în Capitală. Tânărul face acum recuperare fizică și așteaptă să revină printre colegii săi din lotul paralimpic de cățărări din care face parte. Acolo a cunoscut-o și pe Antonia, iubita lui.