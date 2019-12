Poza de grup de la recepția oferită de Regina Elisabeta a II-a. Unde e așezat președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a participat marți la recepția oferită de către Regina Elisabeta a II-a în onoarea șefilor de stat și de guvern care participă la Reuniunea NATO din Londra.

Evenimentul, a cărui gazdă a fost Regina Elisabeta, a fost organizat la Palatul Buckingham.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o discuţie cu omologul american, Donald Trump, la recepţia oferită în onoarea şefilor de stat şi de guvern participanţi la reuniunea NATO.

În urma recepției a fost făcută și o poză cu toți cei prezenți, Klaus Iohannis fiind așezat în partea dreaptă, pe al treilea rând.

?An official photograph of

Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, NATO Secretary General and

Heads of State and Government from countries who form the North Atlantic Treaty Organisation. pic.twitter.com/DMQp3wGQ6m