Prefectura Suceava arde de trei ore. Risc major de prăbușire

Palatul Administrativ din Suceva arde de aproximativ trei ore, iar pompierii au o intervenţie dificilă şi se plâng că apa nu are presiune pentru a domoli flăcările.

Acoperişul s-a prăbuşit în anumite porţiuni, iar zona din apropiere a fost evacuată pentr a preveni alte incidente.

La faţa locului intervin 18 maşini de stingere şi 5 autoscări.

Flăcările uriașe au fost zărite de la 3 km distanță

Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a intervenit prin telefon în direct la Antena 3, unde a oferit informaţii despre incendiul puternic de la sediul Prefecurii.

''Problema cu apa nu a fost de la început. A fost doar un singur hidrant care era scos din funcţiune (...) Am suplimentat la faţa locului cu 18 autospeciale și cvartalul de străzi şi alţi 10 hidranţi de unde am putut să alimentăm. Intervenţia a fost susţinută de la început până la stârşit. Am refulat apă încontinu, nu au fost probleme decât cu acel hidrant care era scos din funcţiune. În momentul de faţă incendiul este localizat, lucrăm pentru îndepărtarea materialelor combustilbile care au fost adectate de flăcări după ce le vom stinge şi după, îndepărtarea învelitoarei din tablă sub care practic mai ard încă elemente din construcţie.

Cauza incendiului, încă necunoscută

La orice tip de incendiu, indiferent de natura lui, cauza probabilă se stabilește după lichidarea acestuia. Așa și noi, după ce vom lichida ultimele focare vom stabili o comisie și vom stabili cauza de izbucnire a acestui incendiu.'', a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

Ştire în curs de actualizare...

