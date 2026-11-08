6 roboți au fost puși să lucreze non-stop, 24 de ore, într-un magazin din China. La ieșirea din tură, doi roboți au clacat

3 minute de citit Publicat la 12:27 08 Noi 2026 Modificat la 12:36 08 Noi 2026

Robot umanoid chinez AGIBOT interacționează cu oameni. Un astfel de robot, folosit în experimentul din Shanghai, nu a reușit să îndeplinească sarcinile legate de curățenie. Foto: Profimedia Images

Șase roboți umanoizi au petrecut 24 de ore lucrând într-un magazin din Shanghai: au întâmpinat clienții, au pregătit cafea, au servit mâncare și au pus marfă nouă pe rafturi. Dar, atunci când tura s-a terminat, doar patru dintre ei au reușit să treacă evaluările de performanță, evidențiind dificultățile pe care roboții le întâmpină atunci când se confruntă cu sarcini de zi cu zi imprevizibile, informează publicația Interest Engineering.

Experimentul, numit „Roboții nu ies niciodată din tură”, a fost realizat de compania chineză de robotică AGIBOT și s-a desfășurat de la ora 10 dimineața pe 2 noiembrie, până la ora 10 dimineața pe 3 noiembrie, într-un magazin din Shanghai.

Robots Never Clock Out | AGIBOT G2’s 24-Hour Convenience Store Challenge Six AGIBOT G2 take on a 24-hour shift as convenience store trainees. From rush-hour crowds to late-night solo duty and the morning breakfast sprint, can they keep up with nonstop customers and unexpected requests? https://t.co/eg1fUhcr3T — AGIBOT (@AGIBOTofficial) November 2, 2026

Conform AGIBOT, mașinile au finalizat împreună 1.730 de sarcini în timpul testului: 683 de interacțiuni cu clienții, 369 de preluări și livrări de produse, 147 de comenzi de cafea și 126 de serviri de mic dejun. De asemenea, au efectuat 277 de sarcini de inspecție și reaprovizionare a rafturilor și 128 de sarcini de curățare a meselor.

Testul a acoperit patru perioade de funcționare: aglomerația de la prânz, orele de vârf din seară, operațiunile din timpul nopții și aglomerația de la micul dejun a zilei următoare. Acest lucru a expus roboții la diferite niveluri de activitate a clienților și la condiții variabile în magazin, în loc să limiteze demonstrația la o sarcină scurtă și controlată.

Cei șase roboți au primit responsabilități diferite în retail, acoperind asistența clienților, manipularea produselor, prepararea cafelei, servirea mâncării calde și curățenia.

Cu toate acestea, doi roboți, însărcinați cu inspectarea și reaprovizionarea rafturilor și curățenia, nu au îndeplinit criteriile de performanță ale companiei.

De ce curățenia s-a dovedit o sarcină extrem de „provocatoare” pentru roboți

Potrivit TechSpot, care citează publicația chineză ITHome, robotul de curățenie s-a confruntat cu un coș de gunoi plin, care i-a blocat traseul planificat. În loc să rezolve situația, robotul a deviat de la traseul său atribuit, a părăsit magazinul și nu s-a întors la poziția sa.

Robotul responsabil de inspectarea rafturilor și reaprovizionare a avut, de asemenea, dificultăți în a ține pasul cu cerințele magazinului. Se pare că îi lipsea „inițiativa” de a identifica și a reface constant produsele pe măsură ce acestea erau vândute.

Aceste probleme evidențiază o distincție dificilă în domeniul roboticii. Efectuarea unei sarcini în condiții previzibile nu este aceeași cu îndeplinirea ei în mod fiabil într-un mediu în continuă schimbare.

Astfel, un robot poate fi programat să urmeze o rută de curățenie, dar un coș de gunoi care dă pe dinafară creează o situație pe care s-ar putea să nu știe cum să o rezolve. La fel, realimentarea necesită mai mult decât identificarea unui spațiu. O mașină trebuie să recunoască produsele, să localizeze obiectele puse greșit, să manipuleze ambalajele și să decidă când rafturile au nevoie de atenție.

AGIBOT a supus, de asemenea, roboții la teste deliberat dificile în timpul provocării. Evaluatorii le-au cerut roboților să distingă între Coca-Cola normală și fără zahăr, au reorganizat guma de mestecat pe rafturi pentru ca ei să o pună la loc și au blocat un culoar cu o persoană și o cutie pentru a testa detectarea obstacolelor și navigarea.

AGIBOT a supus, de asemenea, roboții la teste deliberat dificile în timpul provocării. Evaluatorii le-au cerut roboților să distingă între Coca-Cola normală și fără zahăr, au reorganizat guma de mestecat pe rafturi pentru ca ei să o pună la loc și au blocat un culoar cu o persoană și o cutie pentru a testa detectarea obstacolelor și navigarea.