Alexandru Nazare anunță că România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory: „Suntem în faza finală de selecţie”

<1 minut de citit Publicat la 17:09 06 Noi 2026 Modificat la 17:09 06 Noi 2026

România vrea să investească în dezvoltarea sectorului tehnologic şi în infrastructura de inteligenţă artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, la Concordia Summit 2026, că România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory, iar procesul de selecţie se află în faza finală, autorităţile sperând ca până la sfârşitul acestui an să poată anunţa rezultatul, potrivit Agerpres.

„Cu un efort de aproape un an de zile, în momentul de faţă, România are două oferte pe masă de AI Gigafactory. Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor au pornit această muncă încă din vara trecută. Suntem în faza finală de selecţie. Asta a mers în paralel cu procedura europeană. Cred că din acest punct de vedere nu suntem defazaţi, dar am preferat să vorbim mai puţin despre asta, pentru că e mai bine să faci anunţul la final", a afirmat Alexandru Nazare.

El a precizat că demersurile au început înainte ca EuroHPC să modifice criteriile procedurii europene şi că autorităţile speră să încheie procesul până la finalul anului.

„Sper ca până la finalul anului să putem să definitivăm lucrurile cu un anunţ pozitiv", a adăugat ministrul Finanţelor.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul Concordia Summit 2026, în contextul unei discuţii despre dezvoltarea sectorului tehnologic şi investiţiile în infrastructura de inteligenţă artificială.