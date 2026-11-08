Revoltă într-o comună din Vaslui: Viermi, în apa de la robinet. Ce spun autoritățile

1 minut de citit Publicat la 11:44 08 Noi 2026 Modificat la 11:47 08 Noi 2026

Revoltă într-o comună din Vaslui: Viermi, în apa de la robinet. Ce explicații dau autoritățile. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN & Getty Images

Revoltă și îngrijorare în comuna Laza, situată în apropierea municipiului Vaslui, după ce mai mulți localnici au semnalat că au viermi în apa care curge la robinetele din gospodării. Situația a devenit subiect de dezbatere în mediul online, după ce un locuitor a publicat pe un grup local de Facebook un videoclip în care apare un recipient cu apă în care pot fi observate mai multe organisme asemănătoare unor viermi, de dimensiuni considerabile. Autorităţile locale au declarat că au cerut să se facă urgent verificări şi au sfătuit populaţia să nu bea apă de la robinet şi nici să nu o folosească pentru gătit.

Conform persoanei care a realizat filmarea şi a postat-o pe social media, apa din imagini ar proveni din rețeaua de alimentare care deservește locuințele din noul cartier al comunei.

Înregistrarea a generat numeroase reacții în rândul comunității, unde părerile au fost împărțite. În timp ce unii localnici și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța apei furnizate și au solicitat explicații din partea autorităților, alții au contestat veridicitatea celor prezentate în videoclip.

Administraţia locală confirmă două sesizări privind prezenţa unor corpuri străine şi spune că situaţia se înregistrează doar în zona de nord a localităţii.

Deşi susţine că rezultatele analizelor se află în limitele admise, Primăria a anunţat intervenţii şi recomandă folosirea apei doar în scopuri menajere. Autorităţile nu au precizat un termen exact pentru remedierea problemei.