Report de peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49, la tragerea de duminică. La Noroc este unul de aproape 2 milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 11:56 08 Noi 2026 Modificat la 12:04 08 Noi 2026

Report de peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49, la tragerea de duminică, 8 noiembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Un report de peste 3,47 milioane de lei (peste 649.900 de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, pentru tragerea de duminică, 8 noiembrie, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,91 milioane de lei (peste 358.400 de euro), informează Loteria Română, potrivit Agerpres.

La Joker, la categoria I, reportul depăşeşte 1,31 milioane de lei (peste 246.100 de euro), la categoria a II-a este în joc un report de peste 474.200 de lei (peste 88.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul depăşeşte 39.800 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 345.200 de lei (peste 64.600 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează un report de peste 527.400 de lei (peste 98.700 de euro), la categoria I.

Duminică, 8 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

Totodată, la tragerea Loto 5/40 de joi, la categoria a II-a, a fost înregistrat un câştig în valoare de 85.007,50 lei. Biletul câştigător a fost jucat pe platforma bilete.loto.ro.