Datoria guvernamentală a crescut, în august 2026, cu 25 miliarde lei, la 61,1% din PIB

1 minut de citit Publicat la 12:27 08 Noi 2026 Modificat la 12:27 08 Noi 2026

Datoria guvernamentală a crescut, în august 2026, cu 25 miliarde lei, la 61,1% din PIB. Sursa foto: Getty Images

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a fost, în august 2026, de peste 1.230 miliarde lei, în creştere cu 25 miliarde lei faţă de luna anterioară, când s-a cifrat la 1.205 miliarde de lei, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 61,1%, de la 59,8% în iulie 2026 (PIB conform comunicatului INS din 9 octombrie 2026).

În august 2026, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.163 miliarde de lei, de la 1.144 miliarde de lei în iulie, iar cea pe termen scurt a urcat la 67,1 miliarde lei, de la 60,54 miliarde de lei, în luna precedentă.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 966,47 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 237,3 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 549,54 miliarde lei, cea în euro la 552,27 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 125,02 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanţelor, în august 2026, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.202 miliarde lei, de la 1.177 miliarde lei în iulie 2026, din care 1.135 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (528,73 miliarde de lei) şi în euro (515,7 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale a urcat la 28,127 miliarde de lei, de la 27,73 miliarde de lei în luna anterioară, din care 28,102 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Totodată, în a opta lună a acestui an, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 620,39 miliarde de lei (607,308 miliarde lei în iulie 2026), respectiv 30,8% din PIB (30,2% din PIB, în luna precedentă), din care 599,26 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 21,128 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 609,66 miliarde de lei (597,6 miliarde lei, în luna anterioară), respectiv 30,3% din PIB (29,7% în iulie), din care 602,66 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 6,999 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale.