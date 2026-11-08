Elevii români au obţinut 5 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică, organizată în Thailanda

1 minut de citit Publicat la 12:12 08 Noi 2026 Modificat la 12:12 08 Noi 2026

Elevii români au obţinut 5 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică, organizată în Thailanda. Sursa colaj foto: Facebook/Ministerul Educației - România﻿

Elevii români au obţinut două medalii de aur, două de argint şi una de bronz la cea de-a V-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori 2026, care s-a desfăşurat în perioada 1-8 noiembrie la Ubon Ratchathani, Thailanda, şi la care au participat reprezentanţi din 25 de ţări, a anunţat, duminică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit Agerpres.

Au obţinut medalii elevii:

Şerban Mihai Brindescu, Şcoala Gimnazială Nr. 16 "Take Ionescu", Timişoara – medalie de aur;

Ioan-Claudiu Pitic, Şcoala Gimnazială Nr. 39, Bucureşti – medalie de aur;

Carla Teodora Dobre, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Constanţa – medalie de argint;

Filip-Sebastian Nacu, Colegiul Naţional "Petru Rareş", Piatra-Neamţ – medalie de argint;

Tudor Constantinescu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti – medalie de bronz.

Competiţia a constat în susţinerea a patru probe: o probă teoretică şi trei probe practice – observaţii cu telescopul pe timp de zi, observaţii cu telescopul pe timp de noapte şi o probă de planetariu.

Echipa României a fost coordonată de Petru Crăciun, inspector şcolar general adjunct la ISJ Suceava, prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi dr. Cătălina Ana Miriţescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel şi fostă olimpică internaţională, în calitate de observator.

Selecţia şi pregătirea echipei care a reprezentat România s-au realizat la Suceava, de către Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Societatea Ştiinţifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea ştiinţifică a fost asigurată de prof. dr. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, şi de prof. dr. Cristian Pîrghie, de la Universitatea "Ştefan cel Mare".

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea organizatorică a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor deplasărilor şi a diurnei aferente zilelor de şedere, precum şi prin sprijinirea organizării şi desfăşurării etapelor care preced olimpiadele internaţionale - etapele locale, judeţene, municipale şi naţionale ale acestor competiţii.