ELCEN avertizează că „pierderile masive” din rețeaua de termoficare din București riscă să devină „o problemă de siguranță energetică”

Din cauza pierderilor din reţeaua de termoficare operată de Termoenergetica, „se înregistrează scurgeri mari de apă în pământ, astfel încât agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii de presiune şi temperatură optimi, având drept rezultat furnizarea deficitară în locuinţe”, arată ELCEN. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

ELCEN trebuie să introducă suplimentar în sistem 1.860 tone de apă fierbinte pe oră (1.860.000 litri pe oră), pentru a compensa pierderile din reţeaua operată de Termoenergetica, a precizat compania duminică, într-un comunicat preluat de Agerpres. Compania a avertizat că pierderile masive din reţeaua de termoficare nu reprezintă doar o problemă a furnizării căldurii şi apei calde, ci „pot deveni o problemă de siguranţă energetică, cu implicaţii atât asupra alimentării cu energie termică a populaţiei, cât şi asupra producţiei de energie electrică şi a echilibrului Sistemului Energetic Naţional”.

„Această cifră indică multe avarii şi şantiere de termoficare deschise. Agentul termic care pleacă de la ELCEN în reţeaua de termoficare se amestecă pe circuitul de retur (apa care revine din reţeaua Termoenergetica în centralele ELCEN) cu apa de adaos care este rece, ceea ce determină o scădere a temperaturilor. ELCEN nu a sistat niciun moment furnizarea agentului termic”, se arată în comunicat.

Din cauza pierderilor din reţeaua de termoficare operată de Termoenergetica, „se înregistrează scurgeri mari de apă în pământ, astfel încât agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii de presiune şi temperatură optimi, având drept rezultat furnizarea deficitară în locuinţe”.

„Practic, o cantitate impresionantă de apă tratată de ELCEN şi adusă la parametrii necesari funcţionării sistemului se pierde în reţeaua de transport şi distribuţie, înainte de a ajunge la consumatori", explică reprezentanţii companiei ELCEN.

Aceştia dau ca exemplu CET Bucureşti Sud, unde debitul de apă de adaos ajunge constant la peste 900 de tone pe oră, echivalentul a peste 900.000 de litri de apă în fiecare oră.

„Cu alte cuvinte, numai pentru compensarea pierderilor din reţeaua Termoenergetica asociate acestei zone, trebuie asigurată o cantitate de apă de aproximativ 15.000 de litri în fiecare minut. Mai mult, situaţia este cu atât mai gravă cu cât prevederile contractuale stabilesc un debit de adaos de numai 400 t/h şi un debit de avarie de 600 t/h. În realitate, debitul înregistrat la CET Bucureşti Sud este de 2 ori mai mare decât valoarea prevăzută contractual şi cu aproximativ 50% peste debitul de avarie. Cu alte cuvinte, instalaţiile ELCEN sunt obligate să gestioneze un volum de apă de adaos care depăşeşte inclusiv capacitatea prevăzută pentru situaţii excepţionale”, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, energia termică înglobată în apa fierbinte care se pierde în reţeaua Termoenergetica este echivalentă cu producţia unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h.

„Dimensiunea acestui debit arată presiunea uriaşă pe care pierderile din reţeaua de termoficare o exercită asupra instalaţiilor ELCEN de producere a energiei termice şi electrice, expunând CET-urile unor riscuri operaţionale semnificative"” subliniază reprezentanţii companiei.

”Pierderile masive din rețeaua de termificare pot deveni o problemă de siguranță energetică”

Consecinţele negative, spun aceştia, sunt multiple: suprasolicitarea instalaţiilor de tratare a apei, deoarece acestea trebuie să pregătească un volum mult mai mare de apă decât cel pentru care sunt dimensionate în regimul de avarie; creşterea consumurilor tehnologice şi energetice - tratarea apei presupune consum de energie, reactivi chimici şi alte resurse; solicitarea suplimentară a echipamentelor - pompele, instalaţiile de tratare şi celelalte componente ale circuitului de adaos funcţionează în condiţii de solicitare excesivă, cu riscuri pentru fiabilitatea şi disponibilitatea lor; creşterea riscului de instabilitate a funcţionării -dacă pierderile din reţea continuă, instalaţiile pot ajunge în situaţia în care nu mai pot compensa necesarul de apă al sistemului, ceea ce poate afecta menţinerea parametrilor tehnologici de funcţionare.

„Aceste volume nu reprezintă un consum obişnuit al unei reţele de termoficare funcţionale, ci indică amploarea dezechilibrelor şi a pierderilor din reţeaua Termoenergetica ce trebuie compensate permanent de ELCEN pentru menţinerea funcţionării sistemului. Consecinţele acestei situaţii depăşesc însă sfera alimentării cu energie termică. Centralele ELCEN sunt unităţi de cogenerare, care produc simultan energie termică şi energie electrică, aceasta din urmă fiind livrată în Sistemul Energetic Naţional şi contribuind la alimentarea cu energie electrică a Bucureştiului. Suprasolicitarea instalaţiilor şi funcţionarea prelungită în afara parametrilor normali pot conduce la restricţionarea funcţionării grupurilor energetice sau chiar la indisponibilizarea acestora. Într-o asemenea situaţie, nu este afectată doar capacitatea de furnizare a agentului termic, ci şi producţia de energie electrică”, se mai arată în comunicat.

Indisponibilizarea unor grupuri energetice ELCEN ar însemna pierderea unor capacităţi de producţie conectate la SEN, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra echilibrării sistemului energetic şi asupra resurselor necesare pentru acoperirea consumului de energie electrică al Capitalei, se subliniază în comunicat.

„Prin urmare, pierderile masive din reţeaua de termoficare nu reprezintă doar o problemă a furnizării căldurii şi apei calde. Ele pot deveni o problemă de siguranţă energetică, cu implicaţii atât asupra alimentării cu energie termică a populaţiei, cât şi asupra producţiei de energie electrică şi a echilibrului Sistemului Energetic Naţional. Este important de înţeles că ELCEN produce energia termică şi o livrează pînă la limita de proprietate a CET-urilor. Gestionarea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de transport şi distribuţie reprezintă responsabilitatea operatorului acesteia, Termoenergetica. Modernizarea centralelor este esenţială, dar nu poate rezolva problemele unei reţele de termoficare cu pierderi şi întreruperi în furnizare a apei calde şi căldurii. Cele două componente trebuie modernizate în paralel pentru ca investiţiile să se reflecte în mod real în confortul bucureştenilor”, susţin reprezentanţii companiei.