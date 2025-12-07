Premieră la Gaudeamus 2025: O editură a lansat cărţi pentru nevăzători

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ediţia de anul acesta a târgului de carte Gaudeamus vine cu reduceri, cadouri şi lansări de carte, dar şi cu o premieră: editura dedicată exclusiv tipăririi de cărți pentru nevăzători. Cei care nu au ajuns la ediţia din acest an, mai au timp până la ora 20:00 să treacă pragul târgului de carte.

Indiferent de vârstă şi de preferinţe, toţi cei care au ajuns la Gaudeamus au avut o gamă largă de titluri din care să aleagă.

"Cum vi se par preţurile? Accesibile. Aţi găsit şi reduceri? Da, la toate cărţile pentru copii", spun oamenii.

Anul acesta, la târg, a avut loc şi o premieră: editura dedicată exclusiv cărților pentru nevăzători în alfabetul Braille.

"De 4-5 ani lucrăm la acest proiect. Este momentul în care putem spune că lucrurile au intrat pe un făgaş corect. Pe scurt, da, în sfârșit putem să spunem nevăzătorilor din România că e cineva care s-a gândit la ei, la problema lor și noi am găsit o soluție", a spus Ovidiu Niculescu, consilierul tipografiei.

Pentru persoanele cu probleme de vedere au fost deja lansate pe piaţa câteva volume.

"Putem să producem și producem cărți pentru ei, ca pentru niște oameni normali. Nevoia de lectură este universală. Nu este rezervată nici văzătorilor, nici super-campionilor sau super-inteligenților. E pentru toată lumea, inclusiv pentru ei. Din păcate, nimeni nu s-a gândit la ei timp de 35 de ani. Români, nevăzătorii din România nu au avut acces la nici o carte în acești 35 de ani. Propoziția asta ar fi trebuit să dea frisoane oricărei persoane", a adăugat Niculescu.

Tot în cadrul târgului de carte a avut loc şi evenimentul de lansare a volumului "România în derivă" al lui Răsvan Popescu.

"Sunt o serie de lucruri pe care le-am scris în ultimii ani. Eu sunt un om care, în paralel cu alte meserii, am fost prezent în presă în ultimii 30 de ani și am încercat așa, din fragmente, din momente mai importante, sau chiar din ocazii pe care le-am pierdut, să fac așa, un fel de portret de țară.

Este un portet de țară la răscruce, care e descumpănită, adesea repetă greșelile din trecut, nu știe neapărat pe ce drum s-o ia. Uneori, ce zideşti azi se dărâma mâine. Cam despre asta este vorba", a mărturisit Răsvan Popescu.

Anul acesta, Târgul de Carte "Gaudeamus" a ajuns la cea de-a 32-a ediţie