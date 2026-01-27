Președintele Nigeriei este „într-o formă excelentă”, după ce a căzut în timpul unei ceremonii oficiale în Turcia

Vizita lui Tinubu în Turcia „are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale existente” / sursă foto: Hepta

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, se află „într-o formă excelentă”, după ce căzut la o ceremonie de primire în Turcia, a transmis unul dintre consilierii acestuia, potrivit BBC.

În vârstă de 73 de ani, președintele Nigeriei s-a împiedicat și a căzut în timp ce mergea alături de președintele turc Recep Erdogan.

Tinubu era întâmpinat marți la o ceremonie oficială în capitala Ankara.

În cadrul unui clip postat pe contul X al președintelui turc, președintele Nigeriei este surprins în timp ce trece pe lângă un șir de soldați și demnitar. Câteva secunde mai târziu, se mișcă spre dreapta sa, apoi se împiedică și cade.

Ulterior, liderul turc l-a ținut de mână.

TRENDING VIDEO: Tinubu trips on stairs in Turkey during reception by Recep Tayyip Erdoğan pic.twitter.com/ttbnzLjIFT — TheCable (@thecableng) January 27, 2026

Consilierul său, Sunday Dare, a revenit cu precizarea că președintele a putut apoi să continue întâlnirea bilaterală. Clipuri video ale incidentului sunt distribuite pe rețelele sociale.

„Președintele Tinubu este în formă maximă, în timp ce vizita de stat se desfășoară fără probleme”, a scris Sunday Dare.

Vizita lui Tinubu în Turcia „are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale existente”, a precizat biroul președintelui într-un comunicat.