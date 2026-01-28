Leva dispare, euro rămâne. Ce se schimbă pentru bulgari de la 1 februarie

Bulgaria intră în ultimele zile în care moneda națională, leva, mai poate fi folosită ca mijloc legal de plată. Până la finalul lunii ianuarie, plățile se pot face atât în leva, cât și în euro. De duminică, 1 februarie, toate tranzacțiile din țară vor avea loc exclusiv în euro, iar leva va fi retrasă complet din circulație, scrie Novinite.

Trecerea la euro nu înseamnă însă dispariția afișării duble a prețurilor. Conform legii de adoptare a monedei unice, comercianții sunt obligați să afișeze prețurile atât în euro, cât și în leva, pentru o perioadă de până la un an după introducerea oficială a euro. Diferența este că, de acum înainte, prețul principal trebuie afișat în euro, iar echivalentul în leva apare secundar.

Până la sfârșitul lunii iunie, cetățenii pot schimba leva în euro fără comisioane la băncile comerciale și la oficiile Poștei Bulgare. Banca Națională a Bulgariei va continua acest serviciu fără limită de timp și fără taxe, direct la ghișeele sale. În schimb, casele de schimb valutar nu mai au voie să convertească leva în euro. Măsura a fost introdusă prin modificări publicate recent în Monitorul Oficial, iar reprezentanții sectorului spun că nu au fost consultați în prealabil.

Ministerul de Finanțe explică faptul că, din moment ce euro este moneda oficială a Bulgariei începând cu 1 ianuarie 2026, obligația de a schimba leva în euro la cursul fix revine exclusiv băncilor și poștei, pentru o perioadă de șase luni. Casele de schimb pot opera în continuare cu alte valute, inclusiv euro, dar nu și cu leva. În plus, cursurile afișate de acestea nu sunt legate de cursul oficial al băncii centrale și pot varia cu până la 5%.

Datele furnizate de banca centrală arată că aproximativ 10,1 miliarde de leva au fost deja retrase din circulație, adică 67% din totalul bancnotelor. La cursul fix, suma echivalează cu circa 5,16 miliarde de euro.

Ritmul este considerat normal, iar estimările indică faptul că până la jumătatea anului 2026 peste 90% din valoarea bancnotelor aflate în circulație la începutul lui 2025 va fi convertită în euro. În cazul monedelor, procentul este mai mic, în jur de 60%.

Autoritățile dau asigurări că piața este bine aprovizionată cu euro, atât bancnote, cât și monede. Până acum, peste 5,3 miliarde de euro au intrat în circulație, astfel încât plățile să se desfășoare fără blocaje. Reprezentanții guvernului spun că numărul reclamațiilor a scăzut semnificativ față de începutul lunii ianuarie și că nu au fost observate creșteri de prețuri legate de schimbarea monedei.

În paralel, autoritățile semnalează și riscuri. În ultimele săptămâni, au fost înregistrate zeci de tentative de plată cu bancnote euro false, inclusiv bancnote de recuzită.

Vladimir Ivanov, șeful Centrului de Coordonare pentru Mecanismul Euro, le-a cerut oamenilor să rămână raționali.

„În Bulgaria există multe discuții legate de percepția creșterii costurilor și de funcționarea pieței. Avem nevoie de informații mai precise despre prețuri, monedă și posibilele evoluții”, explică acesta.

Totodată, banca centrală a clarificat că bancnotele de valoare mare rămân mijloc legal de plată.

Stefan Tsvetkov, trezorier-șef al Băncii Naționale a Bulgariei, a subliniat că „toți comercianții sunt obligați să le accepte”, după ce au apărut sesizări potrivit cărora unele magazine ar fi refuzat bancnotele de 200 de euro.

Pe fondul tranziției, băncile comerciale avertizează și asupra tentativelor de fraudă online. Infractorii trimit e-mailuri și mesaje false despre plăți duble sau sume blocate, în încercarea de a obține date personale sau bancare.

„Fiți atenți la solicitările de date personale sau financiare, la cereri de confirmare ori de transferuri. Verificați expeditorul și, dacă aveți dubii, contactați direct banca prin canalele oficiale”, atrage atenția expertul în securitate cibernetică Kiril Grigorov.

Pentru autorități, mesajul principal rămâne unul care îndeamnă la calm. Bulgaria finalizează una dintre cele mai importante schimbări economice din ultimele decenii, iar euro devine, de la 1 februarie, singura monedă cu care se va putea plăti în toată țara.