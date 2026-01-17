Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Nicosia în Cipru de Ziua Culturii Naționale

sursa foto: Facebook / Ambasada României în Republica Cipru

Nicosia a găzduit, de Ziua Culturii Naționale, primul eveniment din cadrul Anului Internațional Brâncuși, dedicat marcării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Acesta a fost organizat în parteneriat de Ambasada României în Cipru, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși și Primăria municipiului Târgu Jiu.

În cadrul evenimentului dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, doamna dr. Doina Lemny, fost curator al Muzeului Național de Artă Modernă din cadrul Centrului Pompidou din Paris, unul dintre cei mai renumiți experți internaționali în opera brâncușiană, a susținut conferința „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu”.

Gazda evenimentului, Excelența Sa, domnul Dan Mihalache, ambasadorul României în Republica Cipru, a vorbit despre personalitatea marcantă a lui Constantin Brâncuși, „nu doar un sculptor de geniu, ci o adevărată filosofie de viață”.

În fața publicului prezent, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditați la Nicosia, membri ai frumoasei comunități românești, reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a adresat un mesaj de suflet.

Participanții la eveniment au putut viziona expoziția de fotografie lansată cu această ocazie, precum și documentare inedite despre viața și creația marelui sculptor român născut la Hobița, în Gorj.

Pentru două zile, inima culturii universale a bătut la Nicosia.