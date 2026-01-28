Oficialii platformei Pornhub vor restricționa accesul utilizatorilor din Marea Britanie începând cu luna februarie

Pornhub va restricționa accesul utilizatorilor din Marea Britanie începând cu 2 februarie. Sursa foto: Getty Images

Oficialii platformei Pornhub, care domină industria conținutului pentru adulți, au anunțat că vor restricționa accesul la site-ul său în Regatul Unit începând de luna viitoare, punând această decizie pe seama controalelor mai stricte de verificare a vârstei introduse pentru site-urile cu conținut explicit, a relatat BBC.

Începând cu 2 februarie, doar persoanele care și-au creat anterior un cont Pornhub vor putea accesa conținutul platformei.

Conform sursei citate, reprezentanţii de la Aylo, compania care deține Pornhub, au declarat că modificările aduse Legii britanice privind siguranța online (Online Safety Act – OSA), care impun verificarea vârstei utilizatorilor, "nu și-au atins scopul de a proteja minorii" și au "redirecționat traficul către zone mai obscure și nereglementate ale internetului".

În luna octombrie, oficialii din cadrul companiei Aylo au precizat că schimbarea legislației a dus la o scădere a traficului pe site cu 77%.

Ofcom, autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Marea Britanie, a spus că la momentul respectiv că verificările mai stricte ale vârstei își îndeplinesc scopul de a împiedica accesul copiilor la materiale nepotrivite.

Un purtător de cuvânt al Ofcom a declarat marți că "serviciile pornografice au de ales între utilizarea verificărilor de vârstă pentru a proteja utilizatorii, așa cum prevede legea, sau blocarea accesului la site-urile lor în Regatul Unit".

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Marea Britanie a mai menţionat că va continua dialogul cu Aylo "pentru a înțelege această schimbare de poziție".

Alex Kekesi, șefa departamentului de comunitate și brand din cadrul Aylo, a declarat că decizia de a restricționa accesul din Regatul Unit la Pornhub a fost "una dificilă".

"Site-urile noastre, care găzduiesc pornografie legală și reglementată, nu vor mai fi disponibile pentru utilizatorii noi din Regatul Unit, însă mii de site-uri pornografice iresponsabile vor rămâne în continuare ușor accesibile", a spus Alex Kekesi, au mai scris cei de la BBC.

Kekesi a mai afirmat că platforma s-a conformat inițial obligațiilor impuse de OSA "pentru că noi am vrut să credem că un organism de reglementare hotărât și pregătit, precum Ofcom, ar putea lua o legislație deficitară și să reușească să impună respectarea ei într-un mod semnificativ".

Însă, la șase luni de la introducerea cerințelor de verificare a vârstei pentru a împiedica accesul copiilor la conținut pentru adulți, Alex Kekesi a spus că experiența companiei "sugerează cu tărie că OSA nu a reușit să atingă acest obiectiv".

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Știință, Inovație și Tehnologie a declarat: "Legea privind Siguranța Online este clară: serviciile online cu conținut pornografic trebuie să împiedice accesul copiilor la acest material prin implementarea unor mecanisme solide de verificare a vârstei".

"Aceasta nu împiedică adulții să acceseze conținut legal și nici nu obligă serviciile să părăsească Regatul Unit – ele trebuie doar să se asigure că persoanele sub 18 ani nu pot accesa acest conținut. Există mai multe modalități de a face acest lucru", a mai explicat oficialul.

Potrivit platformei de monitorizare Similarweb, Pornhub rămâne cea mai mare platformă pornografică din Regatul Unit. A fost unul dintre miile de site-uri care au implementat metode pentru utilizatorii din Regatul Unit de a dovedi că au peste 18 ani, odată cu intrarea în vigoare a cerințelor de verificare a vârstei în vara trecută.

Cei care vor încerca să acceseze Pornhub din Regatul Unit după 2 februarie se vor lovi, practic, de "un zid", în locul conținutului site-ului, a declarat Alex Kekesi.

Aceleași restricții se vor aplica și altor site-uri pornografice deținute de Aylo, inclusiv YouPorn și Redtube.