Cursul „Istoria comunismului din România” a fost lansat la Librăria Cărtureşti: „Trebuie să ajungă în mâinile cât mai multor tineri”

Colaj foto Nicolae și Elena Ceaușescu în vizită la un magazin și raport al Securității din decembrie 1989, desecretizat de SRI. Sursa foto: Arhivele Naționale ale României, secția CC al PCR, „Nicolae Ceaușescu, vizite în țară”.

Cursul „Istoria comunismului din România”, semnat de Mihai Victor Stamatescu, Nicolae Diţă şi Andrei-Cătălin Galiţă, apărut la Editura Art Klett, a fost lansat joi la Librăria Cărtureşti. Gândit ca un manual pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a, autorii spun că volumul trebuie să ajungă „în mâinile cât mai multor tineri”, deoarece repară adevărul istoric despre perioada comunismului, mai ales în ceea ce privește regimul Ceaușescu, relatează Agerpres.



La eveniment au fost prezenţi doi dintre autori, Mihai Victor Stamatescu şi Nicolae Diţă, precum şi invitaţii speciali Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, şi actorul Mihai Călin.





Conceput ca un instrument educaţional adaptat mediului şcolar şi academic, cursul, pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a, susţine dezvoltarea gândirii critice, încurajează analiza echilibrată a subiectelor controversate şi facilitează înţelegerea mecanismelor istorice care au influenţat societatea românească.

„Trebuie să ajungă în mâinile cât mai multor tineri”

Profesorul Nicolae Diţă a spus că pentru realizarea volumului a lucrat aproximativ trei luni şi a precizat că lucrul la această carte nu a fost foarte greu, deoarece şi el este profesor de istorie.



„În toată această perioadă am reuşit să strângem, să coagulăm informaţia care se află în acest curs. Noi zicem că este o resursă pe care editura a reuşit să o pună pe piaţă şi care este valoroasă.

Din punctul meu de vedere este o resursă extrem, extrem de valoroasă, şi am să motivez: găsiţi în interiorul acestei lucrări câteva surse care sunt inedite, asta ca rol al colaborării pe am avut-o cu CNSAS şi nu numai. Am căutat să aducem ceea ce noi credem că ne poate servi ca bază documentară. Manualul ar putea fi considerat manual pentru că el te obligă să gândeşti, te obligă să faci nişte exerciţii logice”, a explicat Nicolae Diţă.



Andrei Ursu a fost de părere că volumul este „un curs remarcabil”, un curs care este necesar „generaţiilor de azi”.



„Este un curs care mi se pare că face mai multă dreptate adevărului istoric despre regimul comunist şi mai ales în privinţa regimului ceauşist. (...)

La venirea lui Ceauşescu regimul comunist s-a relaxat, în sensul că părea că evoluează către un socialism cu faţă umană. (...) Acest curs face dreptate acestei evoluţii a lucrurilor de după '71, '72, tezele din iulie, şi evoluţia dictatorului Nicolae Ceauşescu pentru a cărei fugă au murit 1.200 de oameni în decembrie '89”, a spus Andrei Ursu.



El a fost de părere că acest curs „trebuie să ajungă în mâinile cât mai multor tineri, din cauză că foarte mulţi au ajuns să creadă acea teorie, acea dezinformare, picătura chinezească strecurată în aceşti 36 de ani de foşti securişti, făcându-ne să credem că n-am fost în stare de revoluţie, că era mai bine pe vremea lui Ceauşescu, că Securitatea a fost neviolentă, că ruşii, că ungurii şi o naraţiune care ţine în ziua de azi, pentru că ruşii sunt o ameninţare majoră nu numai pentru ţara noastră”.



Actorul Mihai Călin a fost de părere că „anii '90 au fost mizerabili, pentru că România capitalistă, România economiei de piaţă, legile au fost făcute după chipul şi asemănarea lui Ion Iliescu şi a întregii clici care a pus mâna pe putere şi care şi-a asumat Securitatea”.



„Noi am scris această carte având în vedere profilul psihologic al copiilor - tinerii care au 18 ani în clasa a XIII-a şi care sunt deja cu drept de vot şi cu multe responsabilităţi după 18 ani - înseamnă tot felul de nemulţumiri, tot felul de lucruri care vin la pachet cu adolescenţa şi pe care profesorul ar trebui să le cunoască. (...) Probabil că toţi profesorii, şi de matematică, şi de fizică, şi de orice, ar trebui să-şi ajute copiii să înţeleagă realitatea, să-i provoace să gândească, să-i provoace să-şi exprime puncte de vedere, indiferent cum ar fi ele, să le lase libertatea să gândească”, a afirmat profesorul de istorie Mihai Victor Stamatescu.



El a precizat că, împreună cu ceilalţi autori, au încercat doar „să pună într-un manual şcolar ceva ce de regulă este foarte static”. „Istoria din cărţi este statică şi atunci am încercat să o facem vie”, a spus Mihai Victor Stamatescu.



„Veţi găsi în această carte tot felul de provocări pentru tineri care să trebuie să înveţe să fie în stare să ia decizii. Această carte este structurată ca un manual, deşi este vorba de un auxiliar pentru profesorii de istorie”, a afirmat Stamatescu.



Profesorul Stamatescu a amintit că acest curs conţine şi foarte multe QR-uri „cu interviuri şi cu trimiteri la alte surse, interviuri la care toţi oamenii pe care noi i-am contactat în cele două luni pe care le-am avut la dispoziţie pentru realizarea acestei cărţi au spus da. Venim şi povestim experienţele noastre din perioada aceea”.



Printre cei care au acordat interviuri se numără Tudor Chirilă, Andrei Ursu, Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, regizorii Tudor Giurgiu şi Stere Gulea, actorul Marius Manole, fotbaliştii Miodrag Belodedici, Gavrilă Balint.