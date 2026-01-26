Doi cicloni din Mediterană schimbă vremea în România: ANM anunță ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi peste normalul perioadei

Ploaie în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România va fi afectată, în perioada 26–31 ianuarie 2026, de doi cicloni formați în bazinul Mării Mediterane, care vor aduce ploi pe arii extinse, vânt puternic și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit prognozei transmise luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La nivel european, până la finalul lunii ianuarie, cea mai mare parte a continentului se va afla sub influența câmpurilor de presiune scăzută, cu cicloni foarte activi în zona Oceanului Atlantic, dar și în Marea Mediterană. În acest context, în vestul, sud-vestul și sudul Europei se va înregistra un regim pluviometric excedentar, cu cantități de apă peste media săptămânală, iar vântul va avea intensificări semnificative, mai ales în regiunile costiere.

Această activitate ciclonică va favoriza pătrunderi de aer oceanic mai cald, determinând un regim termic blând pe mari suprafețe ale continentului, inclusiv în sud-estul Europei, unde sunt estimate cele mai mari abateri pozitive de temperatură față de normalul climatologic.

În același timp, aerul rece de origine polară va fi împins treptat spre Peninsula Scandinavică și nord-estul Rusiei europene.

Primul ciclon aduce ploi abundente și viscol la munte

Potrivit ANM, primul ciclon mediteranean va influența vremea din România de luni dimineață până marți seară, aducând ploi pe arii relativ extinse. În sud și sud-vest se vor înregistra local cantități moderate de precipitații, de 10–20 l/mp, în timp ce în zonele montane și submontane ale Carpaților Meridionali și de Curbură, dar și în unele zone subcarpatice, cantitățile pot deveni însemnate, de 30–50 l/mp, iar izolat pot depăși 60 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă. Temporar, vântul va sufla cu putere, cu rafale ce pot depăși 90–100 km/h, determinând condiții de viscol.

Al doilea ciclon: un nou val de precipitații

Un al doilea ciclon va ajunge în zona țării noastre la mijlocul săptămânii, generând un nou episod de precipitații în majoritatea regiunilor. Conform scenariului probabil indicat de ANM, centrul acestuia ar putea avansa spre nordul Peninsulei Balcanice și vestul Mării Negre către finalul săptămânii, situație în care există potențial pentru cantități importante de apă, în special în sud-estul României.

Temperaturile, peste mediile climatologice

Pe tot intervalul 26–31 ianuarie, valorile termice, atât cele diurne, cât și cele nocturne, vor rămâne mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei, chiar dacă vor exista variații de la o zi la alta.

Maximele se vor situa, în general, între 4 și 12 grade Celsius, iar minimele între -5 și 5 grade Celsius, peste mediile normale ale finalului de ianuarie.

ANM precizează că, spre finalul săptămânii, este posibilă o ușoară intensificare a anticiclonului est-european, care ar putea favoriza o coborâre temporară a aerului mai rece dinspre nord și nord-est, însă fără a reveni la un regim termic sever.