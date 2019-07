Premierul Dăncilă: "Candidatul PSD la alegerile prezidențiale va intra în turul doi. Nici nu iau în calcul altă variantă”

sursă foto: gov.ro

Premierul Dăncilă a participat la o conferință de presă la PSD Mehedinți, unde a răspuns la întrebări legate de alegerile prezidențiale.

"În cadrul CEx a fost un vot în care, cu o singură excepţie, toţi colegii au hotărât să avem candidat propriu. Am vorbit cu domnul Călin Popescu Tăriceanu la telefon, voi avea o întâlnire cu dânsul. E important să avem un candidat unic, acest lucru ne dă şanse mult mai mari, se mai adaugă procente. Un candidat unic susţinut poate de mai multe partide politice, dar acest lucru îl vom discuta. (...) Consider că dincolo de orgolii personale, consider că partenerii noştri de la ALDE ţin la guvernare, s-au implicat în guvernare, au reprezentanţi în Guvern. Dincolo de lucrurile care poate ne nemulţumesc de multe ori, trebuie să mergem mai departe pentru că e vorba despre români şi România şi nu trebuie să dezamăgim", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată de şansele pe care le va avea candidatul PSD, Dăncilă a declarat: "Va intra în turul doi. Nici nu iau în calcul altă variantă. Sunt optimistă, cunosc potenţialul acestui partid, cunosc implicarea organizaţiilor. Am mare încredere în primari, în simpatizanţii noştri şi am înceredere că vom intra în turul doi".