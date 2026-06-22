Premiul de 1,487 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câștigat. Unde a fost jucat biletul norocos

Premiul la Loto 5/40 a fost câștigat / Sursa foto: Getty Images

Premiul de categoria I în valoare de 1,487 milioane de lei a fost câștigat la Loto 5/40, la extragerea de duminică, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto din București, sector 3, a transmis, luni, Loteria Română.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 24.450 de câștiguri în valoare totală de peste 3,74 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report de peste 136.000 de lei și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).