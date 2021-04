Povestea preotului care de un an stă cu bolnavii COVID din Spitalul Suceava: ”Nu știam dacă voi putea respira cu 3 măști”

Cu un an înainte ca Ministerul Sănătății să elaboreze un protocol în acest sens, spitalul sucevean și-a elaborat propriile reguli, fără a le încălca pe cele stabilite la București. Spitalul are propria biserică în curte, iar preotul Constantin Diaconașu este angajatul unității medicale. Ca urmare, conducerea spitalului a considerat că, la fel ca orice alt angajat, echipat corespunzător și instruit în privința regulilor de protecție, părintele are acces în toate secțiile.

Părintele Diaconașu ne-a spus că a început să intre în secțiile COVID încă din aprilie, anul trecut. Se echipează cu combinezon de fiecare dată și intră pentru a le fi alături bolnavilor care îl solicită.

Ne-a spus că echipamentul pe care îl îmbracă este în funcție de secția în care se află bolnavul. La început singurul lucru de care s-a temut a fost cele 3 măști care se purtau și nu știa cu va reuși să respire. Însă pe măsură ce timpul a trecut totul a devenit o rutină.„Dacă îmbrac halatul lung „170”, reverenda rămâne pe mine. Pun trei rânduri de ciupici, trei măști, trei perechi de mănuși și trei capeline. Când secția nu este de halat „170”, iau combinezon. Cu combinezon nu mai pot să îmbrac și reverenda. Patru genți port în mașină – geantă Covid, geanta non Covid pentru cronici, pentru maternitate și pentru ceilalți bolnavi. Au fost zile în care am mers și de șapte, opt ori la bolnavi. Acum vin de la Infecțioase, de la o doamnă. Dacă mă îmbolnăvesc, mă duc la spital și mă tratez” povestește preotul Diaconașu.

Cel mai greu i-a fost de Crăciun și Bobotează unde a stat chiar și 8-9 ore în combinezon, însă bucuria pe care le-a adus-o credincioșilor a făcut ca tot efortul să merite.

