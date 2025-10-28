Președintele a acordat gradul de general veteranului de război Iosif Rus, în vârstă de 110 ani. Foto: X/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind acordarea gradului de general de brigadă - cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus.

'Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război. La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului. A luptat pe fronturile anilor 1942-1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război și-a regăsit vocația în educație, formând generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii', a scris șeful statului pe X.

El l-a felicitat pe veteran cu prilejul zilei de naștere. 'Îi mulțumesc pentru tăria de caracter și pentru toate sacrificiile făcute', a transmis președintele.