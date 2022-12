Ce preţuri de sărbători sunt în ţările vecine. Românii, tentaţi de ofertele din Ungaria, Bulgaria şi Serbia

Românii caută alternative mai ieftine la vecini în ceea ce priveşte coşul de cumpărături de sărbători, din cauza scumpirii alimentelor.

Sursa foto: Pixabay

Cei din vestul ţării trec graniţa în Serbia sau Ungaria pentru cumpărături, în timp ce românii din est preferă să se aprovizioneze din Republica Moldova, iar cei din sud merg la bulgari.

Corespondenţii Antena 3 CNN au făcut un experiment şi au cumpărat acelaşi coş de cumpărături de la noi şi apoi din ţările vecine pentru a identifica diferenţele de preţ.

Astfel, în Ungaria preţul unor produse de la raft au fost plafonate de guvern, însă coşul de alimente pentru Crăciun este mai scump ca în România.

"Zahărul este un aliment ce are preţul plafonat, undeva la 239 de forinţi este un kilogram, ceea ce înseamnă 3 lei. Ce mi-a atras atenţia a fost kilogramul de orez, aici este 1439 de forinţi, undeva la 17,55 lei în condiţiile în care în ţara noastră, în supermarcheturi, un kilogram de orez nu depăşeşte 10 lei. În România, totatul pentru exact aceleaşi 13 produse din coş a fost de 185 de lei şi 25 de bani, iar aici în Ungaria am lăsat la casa de marcat echivalentul a 225 de lei şi 85 de bani. Este scump la noi în ţară, dar mai scump este la vecinii ungari", a transmis primul corespondent.

În schimb, în Serbia mai toate produsele alimentare par să fie mai ieftine ca în ţara noastră. autorităţile au îngheţat preţul la pâine, zahăr şi ulei.

"Pentru un coş în care am pus alimentele de bază precum făină, ulei, zahăr, cozonac, carne de porc, carne de pui, brânză, lapte, orez şi roşii am plătit aici, în Serbia, la Vârșeț, la 50 de kilometrii de graniţa cu România 165 de lei, pentru acelaşi coş, în România aş fi plătit cu aproape 30 de lei mai mult faţă de cât am plătit aici", a declarat unul dintre corespondenţi.

La unul la cele mai vizitat supermarketuri din Bulgaria, suma unui coş cu produse de bază ajunge la 165 de lei, mai puţin cu 35 de lei decât în România.

"Avem aici un coş cu produsele de bază, acestea au fost adunate dintr-un supermarket cunoscut din Bulgaria, aici suma unui coş ajunge la circa 160 de lei, în schimb în România pentru un astfel de coş am fi dat cu 30 de lei mai mult, adică în jur de 190 de lei", a susţinut cel de-al treilea corespondent.