Primăria Capitalei: Operatorii de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 au fost somați să trateze cu seriozitate deszăpezirea

Până acum, s-au constatat probleme în Sectoarele 1, 2, 3 și 5. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

Poliția Locală a Municipiului le-a cerut duminică operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze "cu seriozitate"deszăpezirea, iar dacă nu se conformează vor fi din nou sancționați, se arată într-o postare pe Facebook a Primăriei Capitalei, potrivit Agerpres.

Astfel, deszăpezirea trebuie făcută pe toată lățimea benzii de circulație, până la bordură și să se elibereze rigola. S-a constatat că prima bandă de circulație este lăsată acoperită.

Trecerile de pietoni trebuie curățate pe toată lățimea zebrei, nu să se facă poteci, și stațiile STB trebuie deszăpezite pe toată lățimea zonei de așteptare. De asemenea, trotuarele trebuie eliberate de omăt pe toată lățimea lor, iar scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă. La fel trebuie să acționeze și în cartiere, a subliniat sursa citată.

Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a aplicat vineri amenzi de 205.000 de lei operatorilor de salubritate, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite. Joi fuseseră date amenzi de 425.000 de lei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, le cere primarilor de sector să se mobilizeze și să coordoneze acțiunea de deszăpezire cu responsabilitate, pentru ca mijloacele de transport în comun să nu mai fie blocate în zăpadă, iar pietonii, dar și șoferii să poată circula în condiții de iarnă, dar civilizate.

"De asemenea, să se asigure, împreună cu Apa Nova, că toate gurile de scurgere stradale nu sunt acoperite de omât și preiau apa provenită de la topirea zăpezii. Punem Bucureștiul la punct!", au mai transmis oficialii de la Primăria Municipiului Bucureşti pe contul oficial de Facebook al instituţiei.