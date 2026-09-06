Primarul Capitalei anunţă că Podul Basarab se deschide circulaţiei duminică noaptea: "Circuli fără restricţii cu maşina şi tramvaiele"

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureştiului, a anunţat duminică: Podul Basarab se deschide circulaţiei în această noapte. Sursa colaj foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Podul Basarab se deschide circulaţiei în noaptea de duminică spre luni, a anunţat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, menţionând că restul reparaţiilor vor continua pentru ca lucrarea să fie recepţionată la începutul anului viitor, potrivit Agerpres. "Circuli fără restricţii cu maşina, pe ambele artere, dar şi cu tramvaiele 1, 4, 10, 11 şi 47", a subliniat edilul general al Bucureştiului.

"Podul Basarab se deschide circulaţiei în această noapte, aşa cum am promis. Restul lucrărilor de reparaţii vor continua pentru ca la începutul anului viitor să putem recepţiona această lucrare nerecepţionată şi neîntreţinută de peste 15 ani de la darea în folosinţă. Am început pe 20 iunie şi, până acum, ne-am concentrat pe lucrările care implică traficul. Am închis alternativ câte o arteră a podului, iar pe cealaltă s-a circulat în dublu sens", a scris Ciucu într-o postare făcută pe Facebook, duminică după-amiaza.

El a menţionat că până acum a fost reparată partea carosabilă – asfalt, hidroizolaţie, rosturi de dilataţie şi marcaje, a fost reparată şi protejată structura podului – fisuri, elemente de beton, piloni şi intrados, au fost curăţate şi reparate sistemele de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor, au fost reparate şi vopsite elementele metalice, inclusiv bordurile şi balustradele.

"S-a lucrat în două schimburi, inclusiv în weekend-uri. Nu am terminat. Până la finalul anului înlocuim gardurile ruginite şi panourile de protecţie fonică, curăţăm şi protejăm toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum, reabilităm staţia de tramvai: plexiglass, scări, lifturi şi scări rulante.

Totul va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranţă, igienizat. De ce e important să facem aceste lucrări? Din două motive: pasajul se degradase şi nu mai prezenta siguranţă; doar aşa îi vom putea face recepţia finală şi, pe viitor, îi vom putea asigura mentenanţa", a mai menţionat Ciprian Ciucu.