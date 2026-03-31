Primul obuzier K9 "Tunetul" pentru Armata Română a fost finalizat în Coreea. Când începe producția la fabrica din Petrești

Publicat la 12:59 31 Mar 2026

Contractul semnat cu Hanwha Aerospace din Coreea de Sud prevede furnizarea a 54 de obuziere K9.

Armata Română a publicat imagini cu primul obuzier autopropulsat K9 "Tunetul”, destinat Forțelor Terestre. Acesta a fost produs în Coreea de Sud și este pregătit pentru livrare. Sistemul de artilerie modern face parte dintr-un amplu program de modernizare a Armatei României.

Contractul semnat cu Hanwha Aerospace din Coreea de Sud prevede furnizarea a 54 de obuziere K9, primele 18 urmând să fie produse integral în Coreea de Sud.

Celelalte 36 de vehicule vor fi fabricate în România, începând cu anul 2027, la o uzină construită de Hanwha în Petrești.

Proiectul include de asemenea 36 de vehicule de realimentare K10 și 18.000 de obuze care vor ajunge în dotarea Forțelor Terestre Române.

K9, supranumit „Tunetul coreean”, produs de Hanwha, atinge o viteză de peste 67 de kilometri pe oră şi a fost creat pentru a funcționa în orice tip de climat.

Obuzierele de tip K 9 Thunder sunt operate în nouă ţări din lume, inclusiv cinci ţări NATO: Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda şi Turcia.

Obuzierele K9 Thunder sunt rapide şi au o putere de foc de până la 8 obuze pe minut.