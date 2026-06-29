Principele Radu a avut o întrevedere cu Ţoiu şi Miruţă. Acţiunile Familiei Regale de consolidare a poziţiei României în UE şi NATO

Şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, Principele Radu şi Ministrul Apărarii Naţionale, Radu Miruţă. Sursa colaj foto: Facebook/Familia Regală a României

Principele Radu a avut luni întâlniri cu miniştrii interimari de la Externe, Oana Ţoiu, şi de la Apărare, Radu Miruţă, discuţiile vizând acţiunile publice ale Familiei Regale în a doua jumătate a anului 2026, pentru consolidarea poziţiei ţării noastre în cadrul Uniunii Europene şi NATO, potrivit Agerpres. Cu această ocazie, Principele Radu le-a oferit celor doi membri ai Cabinetului Bolojan două dintre primele exemplare ale medaliei "Casa Regală a României 160", emisă de Monetăria Statului pentru a celebra 160 de ani de la fondarea Casei Regale și de la punerea bazelor constituționale și instituționale ale statului român modern.

Anunţul despre întrevederea pe care Principele Radu a avut-o cu şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă a fost făcut de Familia Regală a României într-o postare pe Facebook. Totodată, au fost făcute publice 10 fotografii realizate în cadrul întâlnirilor cu cei doi membri ai Cabinetului Bolojan.

"În numele Majestăţii Sale, Principele Radu a purtat cu înalţii demnitari un dialog pe tema acţiunilor publice ale Familiei Regale în a doua jumătate a anului 2026, pentru consolidarea poziţiei ţării noastre în cadrul Uniunii Europene şi NATO, precum şi pentru susţinerea eforturilor României pentru stabilitate pe flancul de Est al UE şi NATO şi în vecinătatea europeană. A fost discutat sprijinul Familiei Regale, în consonanţă cu instituţiile statului român, pentru drumul european al Republicii Moldova", se arată pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Principele Radu a oferit celor doi membri ai Cabinetului Bolojan două dintre primele exemplare ale medaliei "Casa Regală a României 160", bătută de Monetăria Statului la împlinirea a 160 de ani de la fondarea Casei Regale şi de la construirea constituţională şi instituţională a statului român modern.

De asemenea, ministrul Oana Ţoiu a oferit Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei, un exemplar din documentele declasificate recent de Ministerul Afacerilor Externe privitoare la Regele Mihai I şi la poziţionarea statului român faţă de Casa Regală a României la începuturile anilor 1990.