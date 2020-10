Profesorul Streinu-Cercel și medicul Monica Pop, replici acide după afirmațiile președintelui Societății ATI

Mai mult decât atât, Bubenek a afirmat că au murit pacienți din această cauză și a acuzat Institutul Matei Balș și implicit conducerea acestuia că a primit 30 de milioane de euro pentru a trimite antivirale în spitalele din țară, ceea ce nu s-ar fi întâmplat.

”Fiecare unitate solicită, altfel nimeni nu primește nimic”

“Există o trasabilitate clară a medicamentului. Toate medicamentele care vin în România de la Comisia Europeană ajung la Unifarm, unitate în subordinea Ministerului Sănătății. Spitalele solicită medicamentele, fac o hârtie, iar în baza ei primesc medicația gratuită. Fiecare unitate solicită, altfel nimeni nu primește nimic”, a explicat managerul de la Matei Balș la Medika TV.

”Noi, infecționiștii, încercăm să salvăm viețile înainte să ajungă la ATI”

“Dl. profesor Bubenek a tras un semnal de alarmă, atenție, a spus am niște informații, a spus că nu are datele, cum că nu s-ar fi primit. Remdesivirul se administrează înainte ca pacientul să ajungă la ATI, dacă se așteaptă să ajungă acolo partida e pierdută. E o falsă problemă. Dacă inducem populației că s-ar întâmpla ceva, am greși. Circuitul medicamentului e foarte clar: Comisia Europeană – Ministerul Sănătății – Unifarm – spital. Medicația antivirală se dă înainte ca pacientul să ajungă în terapie intensivă, acolo se face susținere vitală, nu mai are nevoie de antiviral. Toți cei care lucrează la ATI fac tot ce le stă în putință să salveze vieți. Noi infecționiștii încercăm să le salvăm înainte să ajungă la ATI”, a adăugat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Mai mult decât atât, potrivit lui Streinu-Cercel, în depozitele Unifarm ar mai fi aproximativ 4.000 de doze de Remdesivir.

”E clar că la un moment dat Remdesivir nu va mai ajunge pentru toată lumea”

Managerul de la Balș a explicat că inclusiv Institutul pe care îl conduce a solicitat zilele trecute 200 de doze de Remdesivir, pe care le-a și primit în urma solicitării.

“În contextul în care va continua numărul actual de infectări e clar că la un moment dat Remdesivir nu va mai ajunge pentru toată lumea. Divergențele de opinie mă interesează mai puțin, noi trebuie să găsim soluții în lupta cu pandemia. Toți colegii au făcut tot ce le-a stat în putință să salveze cât mai mulți oameni. Oamenii trebuie să înțeleagă să poarte mască, dacă purtăm toți inclusiv pe stradă o să vedem că or să scadă cazurile în următoarea lună”, a mai spus prof. Streinu-Cercel.

Monica Pop răbufnește

Nu doar managerul de la Matei Balș s-a arătat deranjat de afirmațiile doctorului Bubenek. Monica Pop, într-o intervenție telefonică, a declarat că afirmațiile acestuia sunt un afront la adresa tuturor medicilor, a specialiștilor în anestezie și terapie intensivă și chiar a ministrului Sănătății.

“Sunt revoltată. Eu nu am auzit niciodată așa ceva, iar afirmațiile profesorului Bubenek sunt de o agresivitate de neînchipuit. Profesorul Cercel, care e un om mult prea blând și elegant, știe că dl. Bubenek nu are dreptate.

Cred că ce a spus prof. Bubenek e un afront incredibil la ministrul Sănătății însuși. Acuză că au murit pacienți netratați cu nimic. Știu foarte bine că niciodată niciun medic nu va face așa ceva.

”E o acuzație de o gravitate incredibilă”

Dacă era adevărat, primul care trebuia să-și dea demisia era chiar ministrul. Dl. ministru a trimis corpul de control și e foarte clar că nu e așa cum spune dl. Bubenek. E o acuzație de o gravitate incredibilă, neadevărată.

Când o persoană ca dl. prof. Bubenek face astfel de afirmații, acest fapt ar trebui să determine autosesizarea Colegiului Medicilor. Eu nu am nevoie de corp de control sau altceva ca să știu că e neadevărat. Iar al doilea afront a fost chiar la colegii săi, la medicii de terapie intensivă”, a spus dr. Monica Pop.