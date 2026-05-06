Rachete cu lansare multiplă şi un sistem HIMARS românesc au executat trageri reale la Capu Midia. Imagini de la exerciţiul NATO

1 minut de citit Publicat la 12:58 06 Mai 2026 Modificat la 12:58 06 Mai 2026

MApN a publicat, miercuri, noi imagini de la exerciţiul NATO de la Capu Midia, unde două sisteme de rachete cu lansare multiplă LRU franceze și un sistem HIMARS românesc au executat trageri reale comune în cadrul testului Eagle Strike. "Forțele aliate au demonstrat din nou precizia și puterea de foc", a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

"EAGLE STRIKE la Capu Midia!

Forțele aliate au demonstrat din nou precizia și puterea de foc. 2 sisteme de rachete cu lansare multiplă LRU franceze şi 1 sistem HIMARS românesc au executat trageri reale comune în cadrul exercițiului EAGLE STRIKE. Acest antrenament comun este încă o dovadă a forței și interoperabilității NATO.

Împreună suntem mai puternici", a transmis MApN.

Au testat şi scenariul "roiuri de drone deasupra Mării Negre"

De asemenea, NATO a testat apărarea stratificată anti-drone în România pentru a consolida capacitățile integrate de apărare aeriană și antirachetă. Testarea a avut loc la Poligonul de antrenament Capu Midia în timpul Exercițiului Eastern Phoenix 26, găzduit de România. Evenimentul a marcat prima activitate din cadrul Inițiativei privind Sistemele Aeriene Stratificate Contra-Avioane fără Pilot, care a implicat aproximativ 500 de persoane și aproximativ 215 sisteme tehnice.

Exercițiul a fost organizat de Ministerul Apărării Naționale din România în cooperare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO (ACT). Acesta a oferit un mediu structurat pentru a genera soluții – de la demonstrație la utilizare operațională.

Scenariile au inclus operațiuni de tip roi de drone deasupra Mării Negre pentru a reflecta amenințările în evoluție. Exercițiul a evaluat modul în care diferite sisteme ar putea opera împreună în medii operaționale complexe.