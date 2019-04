Radu Tudor: Decizie spectaculoasă a Înaltei Curți. Conflictul MApN-Iohannis, tranșat

Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in conflictul juridic dintre MApN si Administratia Prezidentiala. Conflictul viza contestarea decretului prezidential de prelungire cu un an a mandatului sefului Statului Major al Apararii, in conditiile legii, notează Radu Tudor pe blog.

Iata decizia Inaltei Curti :