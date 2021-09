Radu Tudor, fotografii de colecție cu Horia Alexandrescu: ”Un moment de neuitat. Amintiri multe și frumoase”

”La dispariția lui Horia Alexandrescu, mulți colegi de breaslă au evocat amintiri frumoase cu el. Am făcut-o și eu luni în emisiune. Dar știam că mai am ceva. Și am găsit.

Fotografii document cu Horia, la un eveniment cu totul special. Pe un iaht, în New York, în 1999, împreună cu Majestățile Lor Regele Mihai și Regina Ana. Un moment de neuitat.

Horia Alexandrescu ne complexa pe toți cu ținutele sale vestimentare. Era, indiscutabil, cel mai bine îmbrăcat jurnalist și patron de presă în anii ' 90 și după aceea.

Avea o colecție impresionantă de costume și "peste 800 de cravate", după cum îmi mărturisea chiar el. În deplasările în care mergeam cu delegația de presă alături de un demnitar sau altul, prima grijă a lui Horia Alexandrescu era să "mergem la shopping".

Costume, cămăși, cravate, curele, șosete. Avea această frumoasă dambla, cum o numeam noi când râdeam împreună.

Amintiri multe și frumoase. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Radu Tudor pe pagina sa de Facebook.

Jurnalistul Horia Alexandrescu s-a stins din viață, la vârsta de 74 de ani.

Potrivit surselor Antena 3, Horia Alexandrescu suferea cancer la plămâni.

Horia Alexandrescu a fost ziarist, director și fondator al multor ziare din peisajul media de după 1989.

Născut pe 9 aprilie 1947, a fost moderator al mai multor emisiuni de televiziune și președinte al Fundației Române pentru Jurnalism.

