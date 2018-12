Radu Tudor: Salut această inițiativă

Denumirea de Piaţa Dinu C. Giurescu (n.r 1927 – d. 2018, istoric) va fi atribuită spaţiului public situat la intersecţia dintre Bulevardul Ferdinand I, str. Horei şi str. Dimitrie Salmen, conform unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

În expunerea de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, se arată că academicianul Dinu C. Giurescu a fost unul dintre cei mai mari istorici români.

Conform raportului de specialitate, Dinu C. Giurescu a fost coordonator şi coautor al volumelor IX şi XX din tratatul ‘Istoria românilor’. El a fost, de asemenea, membru titular (din 2001) al Academiei Române, deputat în Parlamentul României şi vicepreşedinte al Partidului Conservator.

‘A militat împotriva demolării unor importante monumente istorice şi de artă, cărora le-a consacrat o serie de lucrări între care ‘The Rasing of Romania’s Past’ (1989), apărută în limba română în anul 1994, ‘Distrugerea trecutului României’, ‘Arhitectura Bucureştiului’ (2010).

”Salut aceasta initiativa in memoria domnului acad. prof. Dinu C. Giurescu, alaturi de care am realizat peste 20 de emisiuni” a scris Radu Tudor pe blog.