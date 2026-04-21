Raed Arafat e audiat la DNA, la secția militară. Surse: Va fi pus sub acuzare

<1 minut de citit Publicat la 10:46 21 Apr 2026 Modificat la 10:52 21 Apr 2026

Secretarul de stat Raed Arafat. Foto: Agerpres

Șeful DSU, Raed Arafat, este audiat marți de procurorii militari de la DNA. Surse Antena 3 CNN spun că secretarul de stat va fi pus sub acuzare în dosarul achiziției unui elicopter pentru care nu s-a plătit TVA.

Potrivit surselor citate, Raed Arafat e audiat într-un dosar în care se suspectează că s-ar fi cumpărat în anul 2017, pe vremea mandatului lui Carmen Dan, un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Marii Britanii.

Acesta ar fi costat aproximativ 4 milioane de euro și nu s-ar fi plătit TVA.

Este vorba despre un presupun prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Pentru achiziția acestui elicopter ar fi semnat și Raed Arafat.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, astăzi vor fi puse sub acuzare mai multe persoane, inclusiv Raed Arafat.