Raed Arafat e audiat la DNA, la secția militară. Surse: Va fi pus sub acuzare

Șeful DSU, Raed Arafat, este audiat marți de procurorii militari de la DNA. Surse Antena 3 CNN spun că secretarul de stat va fi pus sub acuzare în dosarul achiziției unui elicopter pentru care nu s-a plătit TVA.
Potrivit surselor citate, Raed Arafat e audiat într-un dosar în care se suspectează că s-ar fi cumpărat în anul 2017, pe vremea mandatului lui Carmen Dan, un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Marii Britanii.
Acesta ar fi costat aproximativ 4 milioane de euro și nu s-ar fi plătit TVA.
Este vorba despre un presupun prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
Pentru achiziția acestui elicopter ar fi semnat și Raed Arafat.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, astăzi vor fi puse sub acuzare mai multe persoane, inclusiv Raed Arafat.