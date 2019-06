Ramona Bruynseels, singura femeie din cursa alegerilor prezidențiale 2019: „Îmi doresc foarte mult ca românii să aibă o viață mai bună în urma proiectelor pe care eu le generez”

foto- Facebook

Ramona Bruynseels, singura femeie din cursa alegerilor prezidențiale 2019, a fost invitată la „Punctul de Întâlnire” de la Antena 3. Bruynseels este candidata la președinție din partea Partidului Puterii Umaniste.

E ardeleancă, are 39 de ani și vrea să candideze la alegerile prezidențiale pentru că „îmi doresc foarte mult ca românii să aibă o viață mai bună în urma proiectelor pe care eu le generez”.

„Până nu demult, nu am activat în politică, e o decizie recentă a mea. În momentul în care m-am întors în România, în 2015, mi-am dorit foarte mult și am simțit nevoia de a implica cumva în guvernarea țării. Drept urmare, ca pentru orice om care-și dorește să se implice și să aibă impact, am ales să intru în Guvernul României. În consecință, am făcut parte din două guverne în ultimii ani, în calitate de specialist, fără prerogative politice, calitate care mi-a arătat și cealaltă parte a monedei. Inițial, în Guvernul condus de domnul Tudose am fost consilier de stat și apoi secretar de stat, iar apoi în Guvernul condus de doamna Dăncilă, consilier de stat pentru mediul de afaceri. A fost o experiență pozitivă pentru că am învățat foarte mult și am realizat ce merge și ce nu merge”.

Ramona Bruynseels e de părere că „dacă nu ai sprijin politic, e aproape imposibil să faci ceva cu adevărat, să-ți implementezi proiectele, să ai susținerea de care ai nevoie pentru a putea produce efecte. Iar eu îmi doresc foarte mult ca românii să aibă o viață mai bună în urma proiectelor pe care eu le generez. În consecință, am tras această concluzie și am zis că nu mai e cazul să rămân pe această poziție de consilier, ci ar trebui să merg mai departe pe o poziție executivă care să-mi permită să fac lucruri importante pentru români”.

Întrebată de Radu Tudor de ce și-a dat provocarea cea mai mare și nu și-a ales o funcție de primar, parlamentar, Ramona Bruynseels a afirmat că „oare mai are România timp să aștepte până când vine un președinte cu energia necesară și buna credință și cu anvergura necesară pentru a schimba cu adevărat România, pentru a o face țara în care noi ne dorim să trăim?”.

„Noi am avut până acum președinți care au parcurs acest itinerariu și au acest CV ideal.. au fost întâi primari, apoi au ajuns miniștri și apoi președinți. Mie nu mi se pare că au avut un succes extraordinar. Și atunci de ce să nu încercăm ceva nou?”..