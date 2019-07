Ramona Ioana Bruynseels, în cursa pentru Cotroceni: „Vreau o Românie a poveștilor de succes”

Candidata Partidului Puterii Umaniste la alegerile prezidențiale, Ioana Bruynseels, a subliniat în discursul susținut la Sala Palatului în fața a 2.500 de oameni, că românii sunt o națiune inventivă care muncesc temeinic în orice țară s-ar afla, de aceea, este timpul ca aceștia să se întoarcă în căminul lor.

„Este timpul să muncească în țara lor, la ei acasă. Pentru ei, pentru copiii lor și pentru România. România trebuie să-și aducă înapoi acasă copiii ei. Trebuie să construim împreună o Românie în care ei să-și dorească să rămână aici”, a spus Ramona Ioana Bruynseels.

--------

UPDATE 13:40 Ramona Ioana Bruynseels a lansat un mesaj pentru toate femeile din România, un mesaj pe care îl va dezvolta în lunile care urmează.

„În realitatea prezentă fiecare bărbat și fiecare femeie are dreptul de a se exprima și de a fi auzit. Are dreptul de a lupta, de a avea o familie, o casă, o mașină, vacanțe, siguranță socială și securitate. Dreptul de a fi respectat în fiecare zi și toți mai mulți dintre noi le conștinetizăm și le știm. Asta pentru că ne-am trezit. Am un mesaj special pentru femeile din România: Avem datoria morală să nu tolerăm orice fel de discriminare, este datoria noastră morală față de trecutul nostru, prezentul nostru și îndeaosebi pentru viitorul nostru. Într-o lume strâmbă nimeni nu trăiește drept. Bărbați și femei, artiști, corporatiști cu toții putem să ne dăm mâna să depășim conflictele care ne divizează și ne erodează încrederea. Vreau o țară a poveștilor de succes. Suntem o națiune harnică, inteligentă și inventivă”, a subliniat Ramona Ioana Bruynseels.

-------

UPDATE 13: 32 Ramona Ioana Bruynseels și-a început discursul pe un ton emoționant. Corzi sensibile au fost atinse atunci când a invocat-o pe mama sa.

„Sunt onorată să mă aflu aici, sunt extrem de atinsă de primirea căduroasă pe care mi-ați făcut-o. De altfel, atmosfera aceasta de sărbătoare îmi amintește cum la noi acasă a fost o mare sărbătoare, atunci când am intrat la facultatea de Drept. Atunci, pentru mama mea a însemnat mult. Mi-a oferit tot ce aveam nevoie. Îți mulțumesc mamă”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

„Un om potrivit în poziția potrivită poate schimba România în bine. Acesta este motivul pentru care vreau să rămân în România și acesta este motivul candidaturii mele”, a subliniat candidata Partidului Puterii Umaniste.

„Merită România un destin mai bun? Și eu cred și simt la fel. Schimbarea de care vorbim și în care cred este realitatea imediată, schimbarea a început deja. Se vede peste tot schimbarea în lumea Internetului, a Instagramului, a Facebook nimic nu mai poate fi cum era acum 50 de ani. Nu mai putem fi manipulați sau ținuți cu urechile astupate. Milioane de români care au stat al cozi la secțiile de votare credeți că au făcut-o de dragul vreunui mare om politic? Corect! Nu au făcut-o de dragul niciunui om politic au făcut-o pentru că își doresc schimbarea. Marii bărbați de stat își pun piedică ca aștia mici din curtea școlii. Cozile, campaniile civice, protestele au ca principal motiv dorința de schimbare a românilor”.

-------

UPDATE 13:00 - Ramona Ioana Bruynseels, candidata la prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste, a început duminică lansarea oficială în cursa pentru Cotroceni.

Trupa Bere Gratis interpretează câteva melodii în deschiderea evenimentului de la Sala Polivalentă. Urmează ca Ramona Ioana Bruynseels să își prezinte discursul oficial.

------

Fostul consilier de stat pentru mediul de afaceri în Aparatul de lucru al premierului Viorica Dăncilă, Ramona Ioana Bruynseels, îşi lansează, duminică, candidatura la Preşedinţie, din partea Partidului Puterii Umaniste.

„Mult timp visul de a deveni Președintele României mi s-a părut un ideal mult prea îndepărtat. Însă susținerea din ultima vreme, pe care am primit-o din partea oamenilor, mi-a dat curaj să urmez această cale. Cred din tot sufletul că pot fi pentru România un președinte bun, onest, în slujba românilor, acționând zi de zi pentru ei. Un președinte între oameni - asta îmi doresc să fiu.

Așadar, vă invit să îmi fiți alături duminică, începând cu ora 13:00, pe această pagină de Facebook și pe Antena 3, pentru transmisiunea live a evenimentului de anunțare oficială a candidaturii”, a scria Ramona Ioana Bruynseels pe pagina sa de Facebook.

Citește Și Cine este Ramona Ioana Bruynseels, candidata Partidului Puterii Umaniste la prezidențiale