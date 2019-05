RATE CREDITE. Cum se calculează de azi creditele românilor. Cât aveți de plătit

RATE CREDITE Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2018, conform datelor anunţate joi de Banca Naţională a României (BNR).



RATE CREDITE "Metodologia de calcul şi politica de publicare sunt prezentate în Regulile privind calcularea şi publicarea indicelui zilnic şi a indicelui de referinţă trimestrial (denumit indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor - IRCC) reglementaţi de OUG nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care se vor publica pe website-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză", se menţionează într-un comunicat al BNR. Acest indice va fi valabil timp de două luni.



RATE CREDITE Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat pe data de 2 mai, se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2018. Rata de dobândă zilnică a tranzacţiilor interbancare reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa monetară interbancară (indicele zilnic). Aceşti indici se publică pe website-ul BNR în secţiunea Info financiar.



RATE CREDITE După această dată, BNR va publica indicele zilnic şi, la sfârşitul fiecărui trimestru, valoarea actualizată a indicelui de referinţă pentru creditele consumatorilor.



RATE CREDITE Conform OUG 19/2019, "pentru creditele acordate în moneda naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabila se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Bancii Naţionale a României(...) Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor".



RATE CREDITE Potrivit datelor publicate de BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a coborât joi la 3,32% pe an, de la 3,37% marţi, iar ROBOR la 6 luni a ajuns la 3,47% de la 3,50% pe an în şedinţa anterioară

