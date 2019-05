Reacţia proprietarului maşinii în care a murit Răzvan Ciobanu: „Se întunecase și...”

Foto: captură Antena 1

Iulian Cercel, bărbatul de la care Răzvan Ciobanu a împrumutat masina, a fost audiat de polițiști. Acesta le-a spus anchetatorilor că designerul a dispărut la un moment dat cu maşina, iar când l-a sunat nu i-a mai răspuns la telefon.

Bărbatul susține că ultima dată când a vorbit cu Răzvan Ciobanu acesta era lucid.

„Am plecat amândoi de la Bucureşti. El, la volan. Se întâmpla sâmbătă spre duminică. A rămas cheia la el, nu a împrumutat maşina. I-am lăsat-o eu. Nu ştiam că pleacă cu maşina la Bucureşti, nu l-aş fi lăsat. L-aş fi trimis cu cineva. Duminică seară am vorbit cu el ultima oară, eram la un restaurant şi l-am invitat să mănânce şi să-mi aducă maşina. Aveam bani în torpedou. Şi cardul. Era lucid, coerent, mi-a zis că vine. Se întunecase, am aşteptat puţin, cam 15 minute, l-am sunat iar şi nu a mai răspuns. Şi luni am aflat bomba”.

Sursa: Acces Direct