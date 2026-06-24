„Regele TikTok-ului”, Alin Borcan, a fost reținut: S-a dat în live-uri drept Piedone și a făcut controale în magazine și benzinării

„Regele TikTok-ului”, Alin Borcan, a fost reținut FOTO: Antena 3 CNN

Cunoscutul TikTok-er Alin Borcan a fost reținut pentru 24 de ore, după ce s-a filmat dându-se drept Cristian Popescu Piedone și a făcut mai multe controale la benzinării și la magazine din Timișoara. Polițiștii au făcut percheziții acasă la el și au descoperit cartușe letale, dar și o legitimație și o insignă cu însemnele Agenției Naționale Antidrog.

După ce și-a petrecut noaptea în arestul de la Reșița, în urma deciziei autorităților de a-l reține pentru 24 de ore, sub acuzația de uzurpare de calități oficiale, Alin Borcan, supranumit „Regele TikTok-ului”, urmează să ajungă miercuri din nou în fața anchetatorilor pentru noi audieri.

Influencerul a ajuns în această situație după ce a transmis în direct pe TikTok mai multe controale efectuate în magazine și într-o benzinărie din Timișoara, prezentându-se drept Piedone. La audieri, Borcan și-a motivat gestul ca fiind o provocare din online, însă a spus că acum regretă, mai ales că angajații magazinelor l-au luat în serios.

În urma perchezițiilor desfășurate la locuința lui din Dumbrăvița, oamenii legii au descoperit 14 cartușe letale, opt de calibru mai mare și șase de calibru mai mic, precum și o legitimație și o insignă cu însemnele fostei Agenții Naționale Antidrog. Alin Borcan le-ar fi declarat anchetatori lor că nu știa de existența muniției.

Anchetatorii vor decide azi dacă îl vor prezenta în fața instanței cu propunere de arestare preventivă sau dacă vor solicita o măsură mai blândă, precum controlul judiciar.