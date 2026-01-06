Botezul Domnului în râul Iordan. Ce se știe despre locul Botezului

Botezul lui Iisus a avut loc în râul Iordan, într-un loc numit Betania FOTO: Getty Images

Botezul Domnului, sărbătorit în fiecare an pe 6 ianuarie, este unul dintre cele mai importante evenimente din tradiția creștină, marcând începutul activității publice a lui Iisus Hristos. Conform Evangheliilor, Iisus a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apele râului Iordan, un loc cu o profundă semnificație religioasă, istorică și simbolică. De-a lungul secolelor, acest episod biblic a generat numeroase cercetări teologice și arheologice, menite să identifice cât mai exact locul Botezului și contextul geografic în care s-a petrecut.

Care ar fi fost locul Botezului lui Iisus

Potrivit Noului Testament, Botezul lui Iisus a avut loc într-un loc numit Betania de dincolo de Iordan, cunoscut și sub numele de Betabara. Această denumire apare în Evanghelia după Ioan și a fost subiectul multor interpretări de-a lungul timpului. Majoritatea cercetătorilor și teologilor sunt de acord că locul se află pe malul estic al râului Iordan, în actuala Iordanie.

Astăzi, acest sit este cunoscut sub numele de Al-Maghtas și este inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Aici au fost descoperite ruine de biserici bizantine, baptisterii și chilii monahale, care atestă faptul că zona a fost un important centru de pelerinaj încă din primele secole creștine. Tradiția spune că acesta este locul unde Sfântul Ioan Botezătorul propovăduia și boteza, pregătind venirea lui Mesia.

Importanța locului Botezului Domnului este dublată de simbolismul teologic: coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel și glasul Tatălui din cer confirmă dumnezeirea lui Iisus. Din acest motiv, Botezul Domnului este considerat și sărbătoarea arătării Sfintei Treimi, cunoscută în tradiția ortodoxă ca Boboteaza.

Pe unde trece râul Iordan

Râul Iordan este unul dintre cele mai cunoscute cursuri de apă din lume, atât datorită importanței sale biblice, cât și rolului său geografic în Orientul Mijlociu. Izvorăște din Munții Hermon, la granița dintre Liban, Siria și Israel, fiind alimentat de mai multe izvoare. De aici, râul curge spre sud, traversând Lacul Hula și apoi Marea Galileii, cunoscută și ca Lacul Ghenizaret.

După ce iese din Marea Galileii, râul Iordan continuă să curgă sinuos prin Valea Iordanului, formând în prezent granița naturală dintre Israel și Iordania. În această zonă se află și locul tradițional al Botezului lui Iisus, unde pelerinii vin anual pentru rugăciune și reculegere. Râul se varsă, în cele din urmă, în Marea Moartă, cel mai jos punct de pe suprafața Pământului.

Deși în prezent debitul râului Iordan este mult mai scăzut decât în antichitate, din cauza utilizării intensive a apei, semnificația sa spirituală rămâne neschimbată. În Biblie, Iordanul este asociat cu purificarea, trecerea și reînnoirea, fiind locul unde au avut loc numeroase evenimente importante, inclusiv trecerea poporului evreu în Țara Făgăduinței.

Astfel, Botezul Domnului în râul Iordan nu este doar un episod istoric, ci un moment fundamental al credinței creștine, care continuă să inspire milioane de credincioși din întreaga lume.