Calendar ortodox 23 iunie. Ce sărbătoare este astăzi

de Redacția 23 Iun 2020 • 00:30

Calendar ortodox 23 iunie. Sfanta Mucenita Agripina a luat cununa muceniciei in anul 275, in timpul domniei imparatului Valerian. Sfanta Agripina s-a nascut la Roma intr-o familie de crestini, primind inca din copilarie o educatie in duhul Evangheliei lui Hristos.