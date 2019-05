CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Sfantul Cuvios Simeon a trait in secolul al VI-lea. S-a nascut in Antiohia Siriei (522). La varsta de 6 ani ajunge in pustie, la parintele Ioan. Prin purtarea de grija a acestui parinte, s-a dat celor mai aspre nevointe de postiri, privegheri si rugaciune.

CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Sfantul Cuvios Simeon a petrecut multi ani pe stalp, rugandu-se lui Dumnezeu si cantand psalmi. Sub calauzirea lui Dumnezeu, el s-a retras intr-un munte numit Minunat de catre insusi Domnul. De la numele acestui munte, Simeon s-a numit si el "cel din Muntele Minunat." Vindeca cele mai cumplite boli, imblanzea fiarele salbatice, vedea la mari departari de loc, si patrundea in inimile oamenilor. Uneori petrecea fara somn si cate treizeci de zile; iar alteori traia chiar si mai mult fara hrana, caci primea hrana cereasca din mainile ingerilor.

CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Sfantul Cuvios Simeon a trecut la cele vesnice la saptezeci si cinci de ani.

CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Troparul Sfantului Cuvios Simeon

Locuitor pustiului si inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dunezeu, parintele nostru Simeon; si cu postul, cu privegherea, cu rugaciunea, ceresti daruri luand, vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui ce ti-a dat tie putere; slava Celui ce te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Vincentiu de Lerin (secolul al V-lea);

- Sfintilor Mucenici Meletie Stratilatul;

- Sfintilor Ioan, Stefan, Serapion Egipteanul si Calinic Magul;

- A doisprezece comiti si tribuni, a trei femei: Marciana, Paladia si Sosona si a doi prunci: Chiriac si Hristina.