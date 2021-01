Calendar ortodox 3 ianuarie. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Sfantul Proroc Maleahi a facut parte din semintia lui Levi. A trait cu patru sute de ani inainte de intruparea Domnului si a profetit in timpul lui Ezdra. Cartea profetului Maleahi reda mustrarile adresate de Dumnezeu lui Israel prin el si profetia despre Mesia, indemnand poporul la pocainta. Vremea lui Maleahi a fost una de decadere a cinstirii lui Dumnezeu.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Prorocul Maleahi este persoana care vesteste pregatirea venirii lui Mesia printr-un Inaintemergator al Domnului, care va fi Ioan Botezatorul. "Iata, Eu trimit pe ingerul Meu si va gati calea inaintea fetei Mele si va veni indata in templul Sau Domnul pe Care Il cautati si Ingerul legamantului pe Care voi Il doriti" (Maleahi 3, 1).

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Numele "Maleahi" se talcuieste "inger". A primit acest nume pentru ca vorbea fata in fata cu ingerul Domnului si pentru ca pazea ingereasca curatie.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. A murit de tanar si a fost ingropat la un loc cu parintii sai.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Troparul Sfântului Prooroc Maleahi

Glasul 2

Pomenirea proorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Condacul Sfântului Prooroc Maleahi

Glasul 3

Mare Proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un prooroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Sfantul Mucenic Gordie (+314)

Sfantul Mucenic Gordie a trait in vremea lui Licinius al Romei (308-324). Din cauza persecutiilor impotriva crestinilor, Gordie a renuntat sa mai fie ostas si s-a retras in munti. Revine in cetate in ziua praznuirii lui Marte, zeul razboiului, ca sa-L marturiseasca pe Hristos. Nevoind sa lepede credinta in Hristos, din porunca imparatului, i s-a taiat capul.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Troparul Sfântului Mucenic Gordie

Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Gordie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Condacul Sfântului Mucenic Gordie

Glasul 2

Să lăudăm cu toţii pe Încununatul Mucenic Gordie, ostaşul cel nebiruit în lupte şi neînfrânt în încercări, care ne-a strălucit cu adevărat, de la răsărit, ca o stea mare, Dumnezeiască podoabă a mucenicilor lui Hristos.

CALENDAR ORTODOX 3 IANUARIE. Tot in aceasta zi, facem pomenirea cuviosului Petru Stegarul si a descoperirii moastelor Sfantului Efrem cel Nou.